Büyükelçi Yerhov: Ayasofya ve Kariye’deki mozaiklerin ziyaretçilere açık kalmasını umuyoruz

Rus Büyükelçi Aleksey Yerhov “Turistlerin Ayasofya’daki galerileri yeniden ziyaret edebileceği ve oralardaki Bizans mozaiklerini görebileceğine dair güvence veriyorlar. Verilen tüm bu sözlerin yerine getirilmesini içtenlikle diliyoruz” dedi. Yerhov, Kariye için de benzer beklentide olduklarına işaret etti.

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Türkiye’den art arda gelen Ayasofya ve Kariye müzelerinin camiye dönüştürülerek ibadete açılması kararlarını Sputnik’e değerlendirdi. Büyükelçi Yerhov, Rusya toplumu için önemli olanın bu yapılara erişebilmek olduğuna dikkat çekerek “Kariye’de İslam geleneklerine riayet edilebilmesi ve aynı zamanda turistlerin bu ihtişamı görme imkânını muhafaza etmek için hangi mühendislik çözümlerinin gerekeceğini tahayyül etmek zor. Ancak bu tür çözümler elbette bulunmalı” dedi.

Ayasofya için de Rusya’nın benzer beklentilerini aktaran Yerhov “Oradaki alışmalar sona erdiğinde turistlerin galerileri yeniden ziyaret edebileceği ve oralardaki Bizans mozaiklerini görebileceğine dair güvence veriyorlar. Verilen tüm bu sözlerin yerine getirilmesini içtenlikle diliyoruz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Kariye Müzesi’nin Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilmesi ve ibadete açılması kararı, Rusya’da nasıl tepkiler uyandırdı?

Türkiye topraklarındaki herhangi bir yapının nasıl kullanılacağı elbette Türk makamlarının yetkisi çerçevesinde. Bu Türkiye’nin kendi iç meselesi. Rusya toplumu için burada önemli olan ise turistlerimizin dünya kültürü ve Hristiyan medeniyeti için eşsiz olan bu yapıya erişebilmesi; Bizans dönemindeki çok değerli iç dekorasyon unsurlarını, orijinal haliyle korunmuş olan mozaik ve freskleri görebilme imkânlarının olması. Bununla birlikte yapı tamamıyla şaheserlerle donatılmış durumda, tavanları, kubbeleri, tonozları, kısmen duvarları bunlarla dolu. Emsalsiz nitelikte bu kadar fazla mozaik tasviri, dünyanın başka hiçbir kilisesinde bir arada bulamazsınız. Kariye’nin iç kısmını gerçekten bu kadar eşsiz kılan da bu. İslam geleneklerine riayet edilebilmesi ve aynı zamanda turistlerin bu ihtişamı görme imkânını muhafaza etmek için hangi mühendislik çözümlerinin gerekeceğini tahayyül etmekse zor. Ancak bu tür çözümler elbette bulunmalı.

Ayasofya ile ilgili nasıl bir durum söz konusu?

Türk yetkililerin UNESCO’nun tüm taleplerini dikkate almaya ve yapıyı turistler için erişilebilir tutmaya hazır ve açık olmasını değerli buluyoruz. Aynı zamanda Rus basını da dahil olmak üzere Rusya’da, İstanbul’a giden turistlerin şu an Ayasofya’daki mozaikleri gerektiği şekilde göremediklerine dair endişeler giderek daha fazla dile getiriliyor. Büyükelçiliğimize vatandaşlarımız tarafından kapatıcı havluları kaldırma sisteminin ne zaman tam anlamıyla çalışmaya başlayacağı, turistlerin apsis ve nartekste kapatılan tasvirleri görmek için ne zaman giriş yapabileceği, ikinci kattaki galerilerin ne zaman erişime açılacağı gibi sorular yöneltiliyor. Biz de bu soruları Türk makamlarına yöneltiyoruz. Onlar da bize Ayasofya’da şu anda planlanan yenileme çalışmaların gerçekleştiğini, çalışmalar sona erdiğinde turistlerin galerileri yeniden ziyaret edebileceği ve oralardaki Bizans mozaiklerini görebileceğine dair güvence veriyorlar. Verilen tüm bu sözlerin yerine getirilmesini içtenlikle diliyoruz.

Sputnik Türkiye