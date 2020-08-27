Azerbaycan, esir düşen Ermeni subay hakkında 5 maddeden dava açtı

Azerbaycan’a esir düşen Ermeni subay Gurgen Alaverdyan hakkında bu ülkede 5 maddeye göre dava açıldı. Azerbaycan Başsavcılığı ile Devlet Güvenlik Servisi, Ermeni askere dava açıldığını ortak bir açıklamayla duyurdu.



Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın Basın Sözcüsü Şuşan Stepanyan, bu vesileyle yaptığı yazılı açıklamada, “İsnat edilen tüm suçlar saçmalıktır, başlatılan süreç ise geleneksek kalitesiz bir sahneleme” ifadelerine yer verdi.



Sözcü, Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın, uluslararası kuruluşlar ile daimi temas içinde olduğunu ve sorunun çözülmesi için çalıştığını da sözlerine ekledi.



Hatırlanacağı üzere, Emreni subay Gurgen Alaverdyan, 22 Ağustos tarihinde kötü hava şartları nedeniyle sınırda yolunu kaybederek Azerbaycan topraklarına girmiş ve esir düşmüştü. Azerbaycan, Ermeni subayı bir sabotajcı olarak göstermeye çalışsa da, Ermenistan, bu iddiaların tamamen asılsız olduğunu net bir şekilde açıkladı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/08/27/Azerbaycan-Ermeni-Alaverdyan-esir-dava/191227