AYASOFYA VE MÜZECİLİĞİMİZ-4

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

SELAHATTİN AYDEMİR

AKREPLER KUYRUĞUNU SALLIYOR AMA TÜRKLER YİNE OLGUN VE AĞIR BAŞLI.

AYASOFYA meselesi dört, beş aydır yoğun bir şekilde gündemde. Kaç aydır hiç Hıristiyanlara ve Hıristiyanlığa dokunan bir laf eden olmadı. Avrupa’da yüzlerce caminin ahır yapıldığını dile getiren olmadı. Yani Ayasofya’nın ibadete açılması Avrupa’ya cevap falan değil. Bizim tasarrufumuzda, bize ait bir olay. Ayasofya’da hiçbir Hıristiyanî obje, silinmedi, kırılmadı, yakıldı, yıkılmadı, çöpe atılmadı. Sadece zemine halı serildi. Hepsi bu. Müze özelliği, kilise özelliği aynen devam edecek.

Bir Hıristiyan mı ölmüştür? Hayır. Hıristiyan dinine bir sataşma mı olmuştur? Hayır. Bir savaş mı başlatılmıştır? Hayır. Bir kilise mi kapatılmıştır? Hayır. Ahır yapılan bir kilise falan mı var? Hayır. Ne bu panik! Sanki Avrupa’da kıyamet kopmuş.

Yunanistan bayrakları yarıya indirmiş. İsterse tamamen yere indirsin. Saçma bir tepki. Ucuz kahramanlık. Hele hele bayrak yakmak tam cehalet işi. Avrupa’nın her ülkesi bir şeyler yumurtluyor. Hem de koca koca diplomatlar. Ayıptır ya hu! Bu kadar da küçülmeyin. Ayasofya 550 sene cami olarak kullanılmış Yine cami olarak kullanılacak. Olay bu. Niye bu kadar şaştınız? Türk düşmanlığına şartlanmışsınız. Türkiye aleyhine ne olsa dört elle yapışıyorsunuz.

Hıristiyan dünyası biraz sağduyulu düşünse, eğer tarihi esere kıymet verme şuuru varsa, Türklere teşekkür etmesi gerekir. Hıristiyan dünyası görmeli ki Ayasofya emin ellerde. Defalarca Türkler tarafından bakım ve onarım görmüş. Türkler gözü gibi bakmış. Müze veya cami sana ne! Sen o tarihî mabedi ayakta tutan Türklere teşekkür et. Sen o Fatih Sultan Mehmet’e teşekkür et ki, 550 sene evvel burayı cami yaparken bütün Hıristiyanî objeleri, heykelleri (bizim dinimizde yasak ve günah olduğu halde) yok etmemiş. Sadece sıva ile kapatmış. Bütün objeler, heykeller ve diğer kıymetli eserler 550 sene muhafaza edilmiş. Sen o Mustafa Kemâl ATATÜRK’E teşekkür et ki burayı müzeye çevirmiş ve o 1300-1400 senelik eserleri sıvayı silerek ortaya çıkarmış. Hangi Avrupa ülkesi Balkanlarda Müslümanların camilerine bu titizliği gösterdi? Göğsünüzü gere gere Avrupa’da göstereceğiniz bir İslâmî eser var mı? HAYIR.

Biz Avrupa fanatikleri gibi asla kilise taşlamadık. Asla Hıristiyan öldürmedik. Fakat Avrupa’da hâlâ bugün ülkesinde yaşayan Müslümanların evini yakıyorlar. Hem de içinde insanlar varken. Bugün Avrupa’da hâlâ Müslümanların Camisi taşlanıyor, yakılıyor. Barbar sizsiniz Bay Başpiskopos Yeronimos.

NETİCE OLARAK:

Türkiye zaten 550 sene önce camiye çevrilen ve 550 sene cami olarak yaşayan bir mülkü tekrar camiye çeviriyor. Ki bunu kiliseliğine halel getirmeden yapıyor. Hepsi bu. Duvarını yıkmamışız, kubbesini delmemişiz. Resimlerini silmemişiz. 550 senedir bu yapıyı korumuşuz. Camiye çevirirken Fatih Sultan Mehmet mozaiklerini sıva ile örtmüş, kazıyıp çöpe atmamıştır. Hiçbir heykelini, freskini, kıymetli bir eşyasını din düşmanlığı hisleri ile atın bunları çöpe dememiştir. Ayasofya külliye olarak aynen korunmuştur. Türkler hiçbir yıkma yapmamış bilakis ilaveler, destekler yapmış ve korumuştur. Bay Avrupa sizin teşekkürünüz böyle mi?

Yunanistan geleneksel şarlatanlığına başvuracağına, Türklerin bu korumacı tutumuna teşekkür etmelidir. Avrupa, bir haçlı savaşı çıkmış gibi yaygara yapacağına, Türklerin Ayasofya’yı İBADETE AÇARAK bir şekilde kutsamasına teşekkür etmelidir. Türkler bu eseri Hıristiyanlar yaptı, bu kilise idi diye kötü nazarla bakmıyor. Her inanç kesiminin memnun olması gereken bir durumu Avrupa utanmasa din düşmanlığına çevirecek. Bu mekân bir ibadethane idi, yine bir ibadethane. Bütün peygamberler Allah’ın elçisi. Bütün ibadethaneler Allah’ın anıldığı kutsal mekânlardır. Maalesef Hıristiyan dünyası bu geniş ve güzel anlayışa sahip değil. Bilmiyorlar ki, Ayasofya’da Hz. İsa da saygıyla anılacak, Hz. Musa da.

İKİNCİ BÖLÜM

A)::AYASOFYA NEDEN MÜZE OLDU?

Neden Müze olduğuna dairresmî bir bilgi edinemedim

-1-Bu konuda arşivlere girip vesikalara bakmak lâzım. Mutlaka gerekçesi yazılıdır.

-2-Birileri kitaplaştırdığı hatıralarında bahsetmiş olabilir. Bunu aramak araştırmak lâzım.

-3-O günlerin gazetelerinde muhakkak haber olarak çıkmıştır. Bu gazetelere ulaşmak mümkündür. Bu işi ciddi olarak araştıranlara tavsiyem, bilgisizce birililerini suçlamadan önce o günlere ait gazetelere baksınlar. Devlet arşivine baksınlar. Meclis kayıtlarına baksınlar. Mutlaka Müze olmasının gerekçeleri vardır.

B)::AYASOYA’YI KİM MÜZE YAPTI?

İnternette, “Ayasofya 24 Kasım 1934’ te Mustafa Kemâl Atatürk’ün önerisi ve Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye dönüştürülerek 1 Şubat 1935’ te ziyarete açılmıştır. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemâl Atatürk’ün verdiği izin sonrası başlayan çalışmalar 15 yıl sürdü ve 1947’de tamamlandı. 1996’da Dünya Anıtları İzleme listesine alınan Ayasofya’nın kubbesi ve minareleri, Dünya Anıtları Fonu’nun da desteğiyle 1997-2002 arasında restore edildi. Müze aynı zamanda UNESCO Dünya Mirası listesine alındı “ diye yazıyor.

Reisicumhur sıfatı ile elbette ATATÜRK’ ün imzası olması gerekirdi. Burada bazıları müze olmasında Atatürk’ün imzası vardı, yoktu, taklit idi deyip durdular. Atatürk’ü sevmeyenler o imza Atatürk’ün imzası derken, Atatürk’ü sevenlerin bazısı taklit dedi. Bazıları Atatürk’ün haberi yoktu dedi.

SÜRECEK

http://www.corumhaber.net/ayasofya-ve-muzeciligimiz-4-makale,10182.html