ABD’de 104 Yıl Öncesine Ait Kürtçe Müzik Kaydı Bulundu

Kayıtların ABD’de bir arşivde bulunduğu ve 1893’lerde Osmanlı topraklarından Amerika’ya giden ilk Kürtler tarafından kaydedilen müzikler olduğu bildiriliyor.

Kayıtların, ilk Mezopotamya dillerinin makam kayıtları sayılabilecekleri ifade ediliyor.

Yaş ulaştığı müziklerde, Kürtçe, Türkçe, Ermenice, Arapça, Rumca eserlerin çoğunlukla keman, kanun, piyano ve darbuka gibi enstrümanlar eşliğinde kaydedildiğini belirtiyor.

KAYITLAR ABD‘DE ARŞİVDE

BBCTürkçe’de yer alan habere göre; Kökleri Anadolu ve Mezopotamya’ya dayanan Kürtçe, Türkçe ve Ermenice 100’den fazla kayıt, şu an Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) bir arşivde bulunuyor.

Kayıtların ortaya çıkması, ABD’de Süryani tarihi ile ilgili çalışmalar yapan tarihçi Mehmet Şimşek’in araştırması sayesinde oluyor.

Ses kayıtlarının 1900’lerin başında Colombia, Polyphon, Baidaphon, Odeon, Sodwa, His Master’s Voice gibi Amerikan, İngiliz ve Fransız plak şirketleri tarafından İstanbul, Bağdat, Musul, Halep, Kahire, Tahran gibi yerlerde yapılmaya başlandığını belirtiliyor.

Plak şirketlerinin bu kentlere gelişi, Mezopotamya müziğinin kayıt altına alınması ve dönemin toplumsal yapısının anlaşılması anlamında önemli.

1881 yılında Diyarbakır’da doğan ve 1900’lü yılların başında Musul’a giden Kosrof Malool, Diyarbakır’a ait “Diyarbekir Küçeleri, Çemê Sînanîkê, Şivanê Kurd gibi eserler kaydetmiş.

https://dogruhaber.com.tr/haber/687942-abdde-104-yil-oncesine-ait-kurtce-muzik-kaydi-bulundu/