Yüzyıllık tarih ve kutsal su hazinesi Ayazma Kilisesi

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Ayvalık’ta gezilecek en güzel yerlerden biri olan kilise çok eski bir tarihe sahip. Muhteşem bir mimari de bulunan bu yerde keşfedecek güzel detaylar yer alıyor. Sizler için Ayazma Kilisesi’nin tüm detaylarını bir araya getirdik. İşte Dünyayı Geziyorum ekibinin görüntüleri ile Ayvalık Ayazma’sı.

Ayvalık‘ta bulunan tarihi yerlerin içerisinde çok önemli bir yere sahip olan Ayazma Kilisesi tarihi ve diğer detaylarıyla da dikkat çekiyor. Herkesin ziyaretine uğrayan bu gezi adresi büyük ölçüde beğeni topluyor. Muhteşem mimarisi ise görmeye keşfetmeye değer. Dünyayı Geziyorum ekibi de bu güzide gezi adresini keşfederek muhteşem güzellikteki yere dair görüntüler elde ediyor. Ayvalık Ayazması mimarisini, çevresini ve hikayesini gelin beraber keşfedelim.

Ayvalık’ın tarihi sokaklarında yer alan Ayazma kilisesi ‘kutsanmış su’ anlamına geliyor. O dönemlerde Hristiyan din adamları buradaki suyun şifalı olduğunu söyleyerek kiliseyi kutsamışlar. Bu sebeple de bu ismi almış güzide adres. Mimarisi tipik bir kilise yapısına sahip. İnsanların şifa bulmak için içerideki suda yıkandığı merkez konumuna gelmesiyle havuzu da büyütülmüş.

Suyun ise kutsal olmasının bir hikayesi var. 16 yaşında bir kız rüyasında bu kilise içerisindeki suyun şifalı olduğunu görüyor. Rivayet o ki gerçekten de insanlar şifa bulduktan sonra buraya olan ilgi de artıyor. 7 gün boyunca burada kalarak birçok hastalığın tedavisinde buradaki su kullanılıyormuş.

Ayvalık Ayazması içerisinde yer alan mimari de kendini çok güzel gösteriyor. Büyük ölçüde restorasyon olsa da kilise aslına uygun olarak inşa edilmiş. Tavanı ve duvarları aynı zamanda da çeşmesi aslına uygun olarak yeniden yapılmış.

AYAZMA KİLİSESİ NEREDE?

Balıkesir‘de Ayvalık ilçesinde bulunan kilise Kemal Paşa Mahallesi’nde bulunuyor. Diğer bir adı ise Faneromeni Kilisesi.

Ayvalık’ta geç dönem yapılan tarihi eserlerden biri burası. Bunu da girişinde yazan 1890 yazısından anlayabiliyoruz. Kilisenin yapılış tarihini gösterdiği düşünülüyor. Düz zeminde yer alan kilise ızgara planlı doku özelliğini yansıtıyor.

Yüksekliği 12 metre olan kilise diğer kiliselerden farklı olarak dini hususlar göz önüne alınarak yapılmamış. Kuzeydoğu- Güneybatı yönünde inşa edilen tarihi yapının her cephesinde pencere bulunuyordu. Daha sonra bu pencerelerden biri kapatılmış.

Ayvalık’ta gezilecek harika yerlerden biri Ayazma Kilisesi doğal güzellikleriyle sizi kendine çeken güzide adres ise Çamlık Koyu Paşa Limanı oluyor. Karavan ve çadır kampı için harika bir yer olan bu adresi de görmeden Ayvalık gezinizi bitirmeyin.

https://www.haber7.com/seyahat/haber/3007623-yuzyillik-tarih-ve-kutsal-su-hazinesi-ayazma-kilisesi/?detay=2