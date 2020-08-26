Ermenistan’da 1 günde 131 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, 251 kişi iyileşti

26 Ağustos günü saat 11:00 itibarıyla Ermenistan’da tespit edilen koronavirüs vaka sayısı 43.067’ye ulaştı.

Son bir gün içerisinde tespit edilen yeni vaka sayısı 131’ken, 251 kişi iyileşti, 3 kişi ise Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Salgının, ülkede yayılmaya başladığı günden beri toplam can kaybı sayısı 861’e ulaşırken, toplam iyileşenler sayısı ise 36.726 olarak açıklandı.

Ülkede toplam yapılan test sayısı 198.569’a ulaştı. Şu anda tedavi gören hasta sayısı 5.216 olarak açıklandı.

ERMENİ HABER AJANSI