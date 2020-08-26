Ermenistan ve Rusya dışişlerinin görüşmeleri – Ermenistan Kamu Radyosu

Mnatsakanyan ve Lavrov bir telefon görüşmesinde Dağlık Karabağ barış sürecindeki durumu görüştü.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Muhabere ve Kamu Diplomasisi Departmanından bir yetkilinin Armenpress’e bildirdiğine göre, Zohrab Mnatsakanyan ve Sergey Lavrov, Temmuz çatışmalarından sonra bölgesel gelişmeleri ve bu bağlamda Dağlık Karabağ barış sürecindeki durumu görüşmüşlerdir.

Bakan Mnatsakanyan, bölgesel barış, istikrar ve güvenliğin korunmasına yönelik Ermenistan-Rusya işbirliğinin önemini vurgulamıştır.

Ermenistan ve Rusya Dışişleri Bakanları, Ermeni-Rus müttefiklik ilişkilerinin gündemiyle ilgili konularda görüş alışverişinde bulundular.

Ermenistan Kamu Radyosu