Ermenistan ve Rusya arasındaki askeri-teknik işbirliği – Ermenistan Kamu Radyosu

Tonoyan: Hiçbir ülke Ermenistan ve Rusya arasındaki askeri-teknik işbirliği ile kıyaslanamaz

Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanı David Tonoyan, “Ordu-2020” konferansı çerçevesinde, Moskova ile askeri-teknik işbirliğinin eşi görülmemiş düzeyde olduğunu belirtti.

Savunma Bakanı, Ermenistan ile Rusya arasındaki askeri-teknik işbirliği düzeyiyle hiçbir devletin kıyaslanamayacağını vurguladı.

Tonoyan, Rus tarafına koronavirüsle mücadelede verdiği destek için içtenlikle teşekkür etti. Zvezda TV kanalının bildirdiğine göre, David Tonoyan, “Askeri eğitim alanında iki ülke arasındaki işbirliğine de atıfta bulunuldu.

Ülkemiz her yıl, eğitim ve mesleki eğitim için Rusya’daki yüksek öğretim kurumlarına öğrenci ve subay gönderiyor”,- dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu