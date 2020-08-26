Ermenistan Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonunun açıklamasına katıldı

Ermenistan Dışişleri Bakanlığından edinen bilgilere göre Ermenistan Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonunun Covid-19 yeni tip koronavirüs pandemisiyle ilgili açıklamasına katıldığını duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Uluslararası kamuoyunun karşı karşıya geldiği kriz artk küresel hale geldi. Covid-19 salgınına karşı etkinlikler toplumun herhangi bir bireyi, insan hakları savuncuları, gazeteciler de dahil olmak üzere susturmak, hedef haline getirmek veya kovalamak için kullanılmamalı.

Pandemi sırasında bile devletler üstledikleri yükümlülükler karşısında sorumluluk taşıyorlar ve din, inanç özgürlükleri de dahil olmak üzere insan haklarına karşı saygı göstermeyi güvence altına almalıdırlar.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/08/26/Ermenistan-Din-Özgürlüğü-Komisyonu/191152