Ermenistan gönüllüler ordusu – Ermenistan Kamu Radyosu

Geçici çözüm. Neden şimdi bir gönüllüler ordusu yaratmaya karar verildi?

Artsakh Devlet Başkanı’nın eski güvenlik danışmanı “Henaket” analitik merkezi başkanı Tigran Abrahamyan, Erivan’da bir gönüllüler ordusu yaratmak konusunda Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın girişimi hakkında Sputnik Armenia’ya konuştu.

Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı, Erivan kentinde gönüllüler ordusu oluşturulması, yönetilmesi ve kayıt altına alınmasına ilişkin tanımlandığı yasa taslaklarını kamuoyuna sunmuştur.

Artsakh Başkanının eski güvenlik danışmanı “Henaket” analitik merkezi başkanı Tigran Abrahamyan’a göre, girişim uzun zamandır bekleniyor ve hatta gecikmiş olsa da, en azından bu aşamada oluşması önemli.

Ona göre, projenin üzerinde çalışılması gerekmekte olup, Savunma Bakanlığı’nın konuyu kamuoyunda tartışmaya sunması tesadüf değildir, bu nedenle geniş çapta münazaralar gerçekleşmesi önemlidir.

“Dahası, böyle bir belgenin yalnızca optimal bir sürümde olması değil, aynı zamanda çalışma mekanizmalarını içeren bir belgeye sahip olması önemlidir.

Özellikle bir gönüllüler ordusu yaratma girişimi gönüllülük ilkesini ima ettiği için, kamuoyundaki tartışmalar da halkın bilinçlendirilmesine hizmet etmesi gerekmektedir.

Abrahamyan’a göre bu girişim, bölgemizdeki askeri-politik durumdan kaynaklanıyor ve bu durumda düzenli birliklerin çeşitli durumlarda hazırlıklı yedeklerle doldurulması gerekiyor, bu nedenle henüz tartışılmamış ve geliştirilmemiş olan bu model, büyük çaplı çatışmaların haricinde, diğer durumların ağırlaşması, hatta siyasi açıklamalardan kaynaklanan veya bunun sonucunda oluşan tehditler durumunda, yarı seferberlik halinde gerekirse sınır bölgesinde ortaya çıkacak mobil birimlere sahip olmak düşüncesi yatmaktadır.

“Bunlar aslında çeşitli senaryolarda Ermenistan ve Artsakh’ın güvenliğini sağlayacak yedek kuvvetlerdir. Yedeklerimizin sayısı bugün de sayıca oldukça büyüktür ve bir ara seçeneğe ihtiyaç vardır, fakat bu, yedeklerimizin ortadan kalkacağı anlamına gelmiyor.

Rezervlerin % 10-15’inin gönüllüler ordusuna dâhil olacağı göz ardı edilmiyor, ancak bu, hangi durumda hangi modelin seçileceğine bağlı”,- demektedir “Henaket” analitik merkezi başkanı.

Buna göre, Savunma Bakanlığı’nın girişimi bir ara çözüm olup, çok daha kısa sürede mobil birimlere, daha verimli rezerve sahip olmamızı sağlayacaktır.

Ermenistan Kamu Radyosu