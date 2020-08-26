‘Bosna Kasabı’ lakaplı Ratko Mladiç’in soykırım suçuna itiraz davası Lahey’de başladı

‘Bosna Kasabı’ lakaplı Sırp komutan Ratko Mladiç’in soykırım suçuna itiraz davası Hollanda’nın Lahey kentindeki Birleşmiş Milletler Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde başladı.

Mladiç 1992 yılında başlayan Bosna savaşı sırasında binlerce Müslümanın öldürülmesinin en önemli sorumlularından biri olarak ön plana çıkıyor.

Bosnalı Sırp güçlerinin komutanlarından Ratko Mladiç’in soykırım ve insanlığa karşı işlediği suçlardan mahkumiyetine karşı açılan temyiz davası iki gün sürecek.

2017’de mahkeme, Mladiç’in ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti.

Ratko Mladiç, 5 yıl süren yargılamanın ardından on suçtan hüküm giydi: Saraybosna’nın bombalanması ve kuşatma altına alınması ile birlikte 10 bin kişi hayatını kaybetti, Bosna’daki kent ve köylerde Müslümanlara yönelik etnik temizleme suçunun işlenmesi, 1995 yılında 8 bin Müslüman erkeğin katledilmesi ve savaş suçu işlenmesi, Nato’nun havadan müdahalesini engellemek için Birleşmiş Milletler personelinin rehin alınması.

78 yaşındaki Ratko Mladiç’in avukatları, kararda Bosnalı Sırp liderlik konusunun yanlış tanımlanması da dahil olmak üzere ‘temel hatalar’ olduğunu öne sürüyor.

!992-1995 yılları arasında gerçekleşen Bosna savaşında yaklaşık 100 bin kişi hayatını kaybetti.

Euronews