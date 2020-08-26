Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: İşgalci güçlerin çıkarılması görüşmelerin konusu olmalı

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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Yukarı Karabağ sorununun çözümü ile ilgili yapılacak görüşmelere değinerek, “İşgalcı güçlerin bölgeden çıkarılması görüşmelerin konusu olmalı” dedi.

Rus resmi haber ajansı TASS’a konuşan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, “Ana konuları çözmeye odaklanmayı gerekli görüyoruz. Gerginliğin ana nedeni, Azerbaycan topraklarının Ermenistan tarafından devam eden işgalidir. Bu nedenle işgalin kendisi ortadan kaldırılmalıdır, yani Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin Azerbaycan’ın işgal ettiği tüm topraklardan çekilmesi gerekir” diyerek Bakü’nün net tavrını ortaya koydu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov “görüşmeler için görüşmeler” yapmayı hedeflemediklerini ima ederek Ermenistan ve arabulucu ülkelere şu mesajı verdi: “İşgal kuvvetlerinin geri çekilmesi için bir zaman çizelgesinin koordinasyonu görüşmelerin konusu olmalıdır.”

Fuad Safarov

https://www.dikgazete.com/ozel-haber/azerbaycan-disisleri-bakani-bayramov-isgalci-guclerin-cikarilmasi-h554197.html