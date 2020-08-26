AYASOFYA VE MÜZECİLİĞİMİZ-3

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SELAHATTİN AYDEMİR

Meselâ: Elinoğlu Türkiye ve Türkler aleyhine Suriye’ye 53.000 TIR SİLAH yığdı. Bizim muhalefet, sendikalar ve dernekler tepkiniz ne oldu? Tepkiniz kaç saniye sürdü. Kaç cümlelik bir cevap verdiniz? Arkası geldi mi? Bir tır’ın içinde 500 silah olsa, 53.000 tır X 500= 26.500.000 adet silâh eder. Yarın Müslüman Müslüman’ı öldürsün diye orada bekliyor o silâhlar. Peki tepkiniz nedir? Neredeyse sıfır.

1877-1922 arası 45 sene 5.000.000 Türk’e soykırım yapan Ermenileri kınaması gerekirken, koskoca PAPA, utanmadan, ar hayâ etmeden Ermenilere soykırım yapıldı diye YALAN SÖYLÜYOR. Peki,bizim Diyanet İşleri Başkanı ne iş yapıyor? Kendisi meydana çıkıpdoğruyu söylemediği gibi, Ne YALAN SÖYLEYEN PAPAYI kınıyor, neErmenileri kınıyor, ne de 53.000 tır silahı burnumuzun dibine getiren Amerika’yı kınıyor.

Keza binlerce derneğimiz var, sendikalarımız var. Neredesiniz? Ne iş yaparsınız? Bütün Türkiye Belediye Başkanları, sizleratalarımıza atılan iğrenç iftiraya cevap vermek için parti başkanlarınızdan izin mi almanız lâzım? Sizin, siz olan özel kişiliğiniz yok mu? Tarih bilginiz yok mu? Etrafınızda danışacak bir tarihçiniz yok mu? Hiç mi kitap okumadınız?

24 Nisan 2021 uzak değil. İşte Joe Biden hazretleri şimdiden “1915 olayları soykırımdır” demeye başladı. Bu mesele sizi Joe Biden kadar ilgilendirmiyor mu? Elin Amerikalısı kendi davası olamayan, Amerika’yı hiiiiiç ilgilendirmeyen meselede bu gün konuşuyor. Biz kendi meselemizi konuşmuyoruz.Bizim hiçbir partimiz, seçimlerde “Soykırım yapan Ermenilerdir. 24 Nisanda dünyadaki bütün Ermeni elçiliklerine siyah çelenk koyacağım” demeyi akıl edemiyor. Cesaret edemiyor. Bütün dünya bizi konuşuyor. Biz keyfimizdeyiz. Oh ne âlâ memleket! TEBRİKLER TÜRKİYE!

DÖRT : ATATÜRK, Türk milletinin çimentosudur. Bunu birçok yönden bilimsel olarak iddia ediyorum. Sosyolojik, psikolojik, hukuk, demokrasi, tarih ve siyasi mânâda söylüyorum. Her ülkede böyle önemli şahsiyetler, gelenekler ve olaylar vardır. Bir ülkeyi bölmek ve kısa zamanda yıkmak istiyorsanız. Bu çimentoyu sulandırın, örseleyin o ülke yıkılır. Hiçbir parti ve teşkilatın MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’E saygısızlık etme hakkı yoktur. Türkiye Cumhuriyetinin banisi Gazi Mustafa Kemâl Paşa’ya, ATATÜRK soyadını Türkiye Büyük Millet Meclisi oy birliği ile vermiştir. Bu soyadını kendi bulmamıştır. Türk Milleti bulmuş ve koymuştur. ATATÜRK derken diline kramp giren bazıları bunu bilsin. Kimse ATATÜRK’ÜN yerine başka birini ikame etmeyi aklına bile getirmesin. Tarihî, siyasî ve dünyevî liderimizdir. Kişisel olarak seven sever, sevmeyen sevmez. Ama kimsenin alenen Atatürk’üküçük düşürmek, küçültmeye çalışmak hakkı yoktur. Sevme ama çamur atma. Atatürk’e çamur atanların altını üstünü araştırsak acaba neler çıkar? Bin tane eylemi olan bir kişinin üç tane, beş tane hatası olsa ne çıkar? Türkiye Cumhuriyeti’nin banisi ve ilk cumhurbaşkanı olan Gazi Mustafa Kemâl ATATÜRK nihayetinde bir insan. Bin tane önem derecesi müthiş ve muazzam işler yapmış. Yok edilmek istenen bir milleti ve devleti tekrar ayağa değil, şaha kaldırmış bir insan. Asla ve asla hata değil ama Ayasofya camiini müze yapmış. Bunun da gerekçesini burada arz ediyoruz. Zerre kadar din düşmanlığı yok. Ki Atatürk hiçbir kararını tek başına alan bir lider değil. Daima danışıyor, etrafına soruyor.

Ülke birliği her şeyden önemlidir. Yarı deli bile olsalar, Saddam ve Kaddafi yaşasaydı Irak ve Libya bu hâle düşmezdi. Atatürk’ün fiilî veya sembolik liderliğini inkâr edenler. Irak ve Libya’nin haline baksın.

BEŞ: Maalesef çok partili sistemi demokrasi şuuru ile uygulamayı bilmiyoruz. Her iktidara gelen parti, devleti kendi parti rengine boyuyor. Bu cahilâne ilkel kan davasından farklı bir yöntem değildir. Herkes birleşelim bir olalım diyor ama benim partimin bayrağı altında diyor. Bölücülüğün kaynağı işte bu antidemokratik birleşelimanlayışıdır .

ALTI: İç siyaset seviyemiz çok kalitesiz. Her parti maalesef kendi kısır (cüz’i- kısmî- partisel) anlayışı dışına çıkamıyor. Evrensel siyaset ve evrensel ekonomi politikaları yok. Hepsinin en uzak görüşü önümüzdeki seçime kadar. Sadece bu iktidar Türkiye’de bir ilk olarak 2023- 2050- 2071 gibi hedefler belirlemiş. Fakat hedefleri tamamen ve tamamen koyu bir particiliğe dayanıyor. Tüm Türkiye kucaklayan bir hedef değil.

YEDİ: Biz yıllardır tepki ülkesiyiz. Etki ülkesi, etken ülke olmamız lâzım. Bu iktidarın bu meyanda attığı bazı adımları takdir ettiğimi söylemem lâzım. Hataları mahfuz olmak kaydıyla bu iktidarın Türkiye’yi UYDU ÜLKE olmaktan çıkardığını rahatlıkla söyleyebilirim. Bu yolun riskli ve zor bir yol olduğunu biliyoruz. İşte iktidar ve muhalefet tam da burada işbirliği yapacak.

SEKİZ: Devlet politikamız her iktidar da değişiyor. İstikrarlı ve kararlı bir dış ve iç politikamız yok. Sistem her partiye göre değişiyor. Bu büyük yanlıştır.

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EVET, KONUMUZ AYASOFYA YA DÖNELİM.

Ayasofya bizimdir. Cami idi bir kanun ile müze oldu. Bir kanun ile de yine cami oldu. Hepsi bu. Kıyamet kopmadı. Ortada bir mucize falan yok. Hıristiyanlara nispet olsun diye yapılan bir olay değil. Biz kapattık, biz açtık. Ortada harp yok darp yok. Kıtipiyos Yunanistan bu hadiseyi şişirdi, Bizans’ın ikinci kere yıkımına kadargetirdi. Abes abes laflar, cahil cahil hareketler yapıyor. Türkiye’yi karalayan her şeyi kayıtsız şartsız kabule hazır olan Amerika ve Avrupa ise Ayasofya bahanesi ile geleneksel akrep kuyruklarını sallıyorlar!

SÜRECEK

http://www.corumhaber.net/ayasofya-ve-muzeciligimiz-3-makale,10175.html