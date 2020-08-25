Türkiye’yi seviyorsan siyasette şansın yok

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Almanya’da doğdu, 7 şirket kurup 300 kişiye istihdam sağladı. Siyaset yapıp Almanya’ya hizmet için yola çıkan İlhan Bükrücü, ‘Türkiye’yi seviyorum’ dediği için linç kampanyasına maruz kaldı

CENGİZ PARLAYAN

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde 13 Eylül günü gerçekleşecek yerel seçimde Gelsenkirchen Belediye Meclisi’ne aday olan İlhan Bükrücü, Türkiye karşıtlarının linç girişimi ile karşı karşıya kaldı. 30 yıldır ticaretle uğraşan 7 şirket kurup 300 kişiyi istihdam eden Zonguldaklı işadamı, aday olduğu Alman Hıristiyan Demokrat Parti’deki (CDU) tüm görevlerinden istifa etti.

BİR PAYLAŞIMLA SİYASİ HAYATI BİTTİ

BÜKRÜCÜ’NÜN önünü kesmek için önce yerel gazetelerde haberler yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a yakın olduğu dile getirilen Bükrücü için daha sonra sözde soykırım tasarısının mimarı Cem Özdemir devreye girdi. Özdemir, “Gelsenkirchen’deki Hıristiyanlar, vahşice katledilen Hıristiyan kardeşleriyle alay etmek istemiyorlarsa bu sefer CDU’ye oy vermezler” dedi. PKK sevici Sevim Dağdelen de “Ermeni soykırımını reddeden İslamcı AKP için lobi yapan bir kişi ne CDU’nun aday listesinde ne de başka bir demokratik partinin listesinde yer almamalı” dedi.

TÜM GÖREVLERİNİ BIRAKTI

DOĞUP büyüdüğü kent olan Gelsenkirchen halkına hizmet için yola çıktığını ifade eden Bükrücü, 2015’te Federal Meclis gündemine gelen sözde Ermeni soykırımı tasarısına tepki paylaşımından dolayı hedef seçildi. 53 yaşındaki Bükrücü, “Karalama kampanyası şahsıma ve ticari hayatıma artık zarar vermeye başladı. Bu nedenle partideki tüm görevlerimi bıraktım” diye konuştu.

5 BİN PAYLAŞIMI İNCELEMİŞLER

ALMAN siyasetine girip de Türkiye’yi seven kimseye başarı şansı tanınmadığını dile getiren Bükrücü, “Türkiye’yi sevmek suç mu? Karalama kampanyaları ile itibarsızlaştırıyorlar. Beş binin üzerindeki sosyal medya hesaplarımı incelemişler. Amacım kentime hizmet etmek. Hedefim, Gelsenkirchen’deki göçmen topluma örnek olmak. Ne Alman ne de Türkiye siyasetinde gözüm var” dedi.

https://www.sabah.com.tr/avrupa/2020/08/25/turkiyeyi-seviyorsan-siyasette-sansin-yok