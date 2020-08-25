Türk diplomatlar Yunanistan’da casusluk yapıyor – Ermenistan Kamu Radyosu

Stockholm merkezli Kuzey Araştırma ve İzleme Ağı direktörü Abdullah Bozkurt, çok sayıda gizli belgeye atıfta bulunarak, Türkiye’nin Yunanistan’da Ulusal İstihbarat Teşkilatı (MİT), Türk büyükelçiliği ve konsoloslukları aracılığıyla yasadışı yollarla bilgi topladığını söyledi.

Ülkedeki Türk sığınmacıların izlerini ve Türk diplomatlarının ve konsolosluk personelinin gizli ajan olarak kullanıldığını ortaya koyan belgeler, yurtdışında Türk makamlarına yönelik ve eleştirmenlere yönelik zulme tanıklık ediyor.

Bozkurt’un yayınladığı 26 Mart 2019 tarihli ilk belgede, MİT’e göre 2016’da başarısız bir darbe planlamakla suçlanan Gülen hareketi üyesi olan Yunanistan’da yaşayan 568 Türk yer alıyor.

MİT, “Türk sığınmacıların Yunanistan’dayken hareketlerini izledi ve bazılarının ülkeyi terk ettiğine karar vererek Yunanistan’da bir duraklamadan sonra hangi Avrupa ülkesine veya ABD’ye gideceklerini doğruladı” diye yazdı.

Başarısız darbenin hemen ardından, Türk hükümeti Gülen hareketine baskı yaptı. 150.000’den fazla insan kovuldu ve Gülen müttefiki olduğundan şüphelenilen on binlerce kişi, komşu Yunanistan da dahil olmak üzere yurt dışına kaçtı.

Bozkurt’un sunduğu ikinci belge, Türk Büyükelçiliğinin Atina’dan Ankara’ya gönderdiği üç sayfalık istihbarat raporu; Yunanistan’da çalışan Türk diplomatların ve konsolosluk memurlarının gizli ajan olarak hareket ettiklerini, Yunanistan’da casusluk yaptıklarını ve bilgi topladıklarını anlatıyor ki bu “ilgili Viyana sözleşmelerinin açık bir ihlalidir”.

“Profesyonel diplomatları ve konsolosluk personelini casuslara dönüştürmek,” Türkiye’de Erdoğan’ın iktidarında yeni bir seviye ve tehlikeli bir tırmanma anlamına geliyor “diye yazdı.

Son olarak Bozkurt, Kasım 2019’da Güvenlik Servisi Genel Müdürü’nden, Türk Dışişleri Bakanlığı’nın Yunanistan’daki istihbarat toplama kaynağını aradığı ve Meriç Nehri üzerinden Yunanistan’a giren Türk mültecilere yönelik zulümden bahsettiği bir mektup sundu.

Bozkurt, “Zaten istihbarat operasyonları yürütmekte olan Türk özel servisleri, görünüşe göre Yunanistan’daki operasyonlarını yoğunlaştırdı.” Dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu