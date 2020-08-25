Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Rahip Brunson’un masum olduğunu anlattık, o da bunu kabul etti

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ABD’li rahip Andrew Craig Brunson’un serbest bırakılmasından dolayı Türkiye’ye minnettar olduklarını vurgulayarak, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok iyiydi.” değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Cumhuriyetçi Parti Kurultayının ilk gününde yayınlanması için, Beyaz Saray’da, daha önce farklı ülkelerde tutuklu ya da rehin tutulan 6 vatandaş ile bir söyleşi gerçekleştirdi.

Yaklaşık 50 ülkede tutuklu ya da rehin tutulan vatandaşlarını geri döndürdüklerini vurgulayan Trump’ın misafirleri arasında, İzmir’de terör örgütleri adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada, “örgüte yardım” suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan ABD’li din adamı Andrew Craig Brunson da vardı.

Brunson’a hitap eden Trump, “Seni bir süre orada tuttular, ve seni geri getirmemiz gerekiyordu. Şunu söylemeliyim ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan çok iyiydi. Senin ne kadar masum olduğunu biliyordum, (Erdoğan) onunla biraz konuştuktan sonra o da bunu kabul etti. Bu yüzden ona ve Türk halkına minnettarız” diye konuştu.

Ayrıca Trump’ın “Sanırım hala Türk halkını seviyorsun?” sorusuna, Rahip Brunson, “Türk halkını seviyor ve saygı duyuyoruz” yanıtını vererek serbest bırakılması için yaptıkları için Trump’a teşekkür etti.

Rahip Andrew Brunson, 2016 yılında terör örgütleri adına suç işlemek ve casusluk suçlarından tutuklanmış ve 2 yıl hapiste kalmıştı. Tutukluğu daha sonra ev hapsine çevrilen din adamı 12 Ekim’de serbest bırakılmasının ardından ABD’ye dönmüştü.

https://tr.euronews.com/2020/08/25/trump-cumhurbaskan-erdogan-a-rahip-brunson-un-masum-oldugunu-anlatt-k-o-da-bunu-kabul-etti