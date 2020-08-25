TRT 2, Kariye Müzesi belgeselini yayından kaldırdı

TRT 2, ‘Müzelerin Yıldızları’ program serisindeki Kariye Müzesi yayını kaldırdı.

Ayasofya’nın ardından Diyanet’e devredilerek camiye dönüştürülmesine karar verilen Kariye Müzesi’yle ilgili belgesel TRT2’nin Youtube kanalından kaldırıldı.

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, toplam 44 bölümden oluşan ve Türkiye’de yer alan müzelerin tanıtıldığı Müzelerin Yıldızları program serisinde yer alan Kariye Müzesi’yle ilgili 29’uncu bölüme TRT2’nin web sitesinden ve Youtube kanalından artık ulaşılamıyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul’un Fatih ilçesindeki Kariye Müzesi’nin ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 21 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş, kararda, “29 Ağustos 1945 tarihli ve 3/3054 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Fatih ilçesindeki Kariye Camisi’nin müze ve müze deposu olarak kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmesine ilişkin kısmi, Danıştay Onuncu Dairesinin 11 Kasım 2019 tarihli kararıyla iptal edildiğinden, Kariye Camisi yönetiminin 22 Haziran 1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 35’inci maddesi gereğince Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına karar verildi” ifadeleri yer almıştı.

KARİYE MÜZESİ

6’ncı yüzyılda Kariye Kilisesi olarak inşa edilen bina, İstanbul’un fethinden sonra 1511 yılında Sultan II. Bayezid’in sadrazamlarından olan Atik Ali Paşa tarafından camiye çevrilerek ‘Atik Ali Paşa Camii’ veya ‘Kariye Camii’ olarak anılmaya başlamıştı. İstanbul’da Karagümrük semtinin Edirnekapı bölümünde bulunan Kariye Müzesi, Bizans döneminde kilise, fetihten sonra ise cami olarak kullanılmış tarihi bir yapı.

Kariye (Chora) Kilisesi, 6. yüzyıla kadar giden bir geçmişe sahip. Günümüze ulaşmış hali, Osmanlı döneminde ve 20. yüzyılin ikinci yarısında geçirdiği onarımların sonucu.

Yapı, ilk önce manastır olarak 534 yılında I. Justinianus döneminde Aziz Teodius tarafından yapılmış daha sonra da çeşitli onarım ve düzenlemelerden geçirilmiş.

Yapının önemi, Bizans İmparatorluğu’nun imparatorluk sarayı ve devlet idare merkezinin, Haliç kıyısında surlara yakın bir yerde konumlanmış olan “Blackhernai Sarayı”na taşınmasıyla artmış.

Bina Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethinden 58 yıl kadar sonra 1511 yılında Sultan II. Bayezid’in sadrazamlarından olan Atik Ali Paşa tarafından camiye dönüştürülmüş ve “Atik Ali Paşa Camii” veya “Kariye Camii” olarak anılagelmiştir. Bu dönüştürme sırasında bu eski kilisenin duvaraları üzerinde bulunan mozaik ve freskler sıva ile kaplanmış

https://www.birgun.net/haber/trt-2-kariye-muzesi-belgeselini-yayindan-kaldirdi-313220