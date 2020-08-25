Rusya, Ermenistan’a Su-30SM bombardıman uçaklarının yeni bir partisini tedarik ettiğini açıkladı – Ermenistan Kamu Radyosu

Rusya, Ermenistan’a Su-30SM bombardıman uçaklarının yeni bir partisini tedarik ettiğini açıkladı

EC Silahlı Kuvvetlerinin liderliği önümüzdeki yıllarda toplam 12 Su-30SM savaş uçağı satın alınmasının planlandığını belirtti.

Rusya, Ermenistan ile yeni bir modern Su-30SM savaş uçağı yeni bir partisini tedarik etme konusunu görüşmeye hazır. Bu, Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi Maria Vorobyova’nın resmi temsilcisi tarafından Interfax’a bildirildi.

Bu konuda Ermeni tarafıyla görüşmelerin devam ettiğini kaydetti.

“Ermeni tarafı ilgisini teyit ederse uçak satın alma sorunu tartışılacaktır.” Diyen Vorobyova, Erivan’ın 4+ nesil savaş uçağı satın almayı tartışıp tartışmadığı sorusuna yanıt verdi.

EC Savunma Bakanlığı henüz bu bilgiler hakkında yorum yapmadı.

Ermenistan Kamu Radyosu