Müslümanlardan ünlü şarkıcıya büyük tepki! Kim Kardashian’ın kocası Kanye West İslam dünyasına saldırdı

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Türk ve Müslüman düşmani Ermeni Kim Kardashian ile evli olan Kanye West, piyasaya süreceği ayakkabılarının isimleriyle İslam dünyasına saldırdı..ABD başkanlığına aday olan 43 yaşındaki rap şarkıcısı Kanye West markasının çıkaracağı yeni spor ayakkabıların isimleri için İsrafil ve Azrail isimlerini seçince Müslümanların tepkisi çekti.

ABD’li şarkıcı Kanye West‘in sahip olduğu giyim ve ayakkabi markası Yeezy’nin çıkaracağı yeni spor ayakkabılar, isimleri nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu.

Gelecek ay satışa çıkacak olan 180 sterlinlik (1740 lira) ayakkabıların isimlerinin İslamiyet’te dört büyük meleklerden olan İsrafil ve Azrail olacağı açıklandı.

“DERHAL DEĞİŞTİRİN”

Pek çok Müslüman sosyal medyada West’i ve markayı hedef alarak bu durumun inançlarına hakaret olduğunu belirterek isimlerin değiştirilmesini talep etti.

https://www.sabah.com.tr/magazin/2020/08/25/muslumanlardan-unlu-sarkiciya-buyuk-tepki-kim-kardashianin-kocasi-kanye-west-islam-dunyasina-saldirdi?paging=2