Kolombiya’lı Futbolcu: Hayalim gerçek oldu ve Ermenistan Milli takımında oynayacağım

Ermenistan’ın “Gandzasar-Kapan” kulübünde orta saha oyuncusu olarak yer alan Kolombiya’lı futbolcu Wbeymar Angulo Ermenistan Futbol Federasyonundan edinen bilgilere göre Ermenistan Milli Takımına dahil edilecek. Angulo 2015 yılından beri Ermenistan liginse oynuyor ve Milli takımda yer almak için tüm haklara sahip.

Kolombiya’lı oyuncu kendi hayalinin böylece gerçek olduğunu ifade etti.

Wbeymar yaptığı açıklamada “Eğer Ermenistan Milli Takımına dahil olup Kuzey Makedonya ve Estonya’ya karşı maçlarda sahaya çıksam, antrenörlere hiç te yanılmadıklarını ispat etmek için elimden geleni yapacağım. Ben bunu ailem ve Ermenistan uğruna yaparım, çünkü Ermenistan benim için ikinci bir ev oldu” sözlerine yer verdi.

Wbeymar Angulo 6 Mart 1992 tarihinde Kolombiya’nın Quibdo şehrinde dünyaya geldi. Futbol kariyerinin ilk yıllarında Kolombiya’daki ‘Boyaca Patriotas’, ‘Bogota’, ‘Atletico Huila’, ‘Alianza Petrolera’ ve Meksika’daki ‘Murcielagos’ kulüplerinde oynadı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/08/25/Kolombiya’lı-Futbolcu-Ermenistan-Milli-takımı/191098