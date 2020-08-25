Ermeni futbolu hakkında ilk cep telefonu uygulaması oluşturuldu

Ermeni futbolu hakkında AFScore adlı ilk cep telefon uygulaması 24 Ağustos’tan itibaren faaliyete girdi.

Bu uygulama Play Market’ten, http://bit.ly/AFScoreAndroid linkten indirilebilir.

Uygulamayı oluşturanlar Ermeni futbol bloggeri Robert Markosyan ve onun arkadaşı, futbolsever Armen Melkumyan’dır.

AFScore uygulaması sayesinde takipçiler Ermenistan Yüksek lig ve birinci lig, Avrupa turnuvalarında Ermenistan takımlarının ve Ermenistan Milli Takımının maçları hakkında bilgiler edinebilirler.

Uygulamada hem istatistik, hem takım kadroları, hem tablo, hem de Ermeni futbol sitelerinden haberler yer alacak.

Uygulamayı oluşturanlar komşu ülkelerde de benzer uygulamaların var olduğunu ifade ederek yeni olmasına rağmen mesela Azerbaycan’da kullanılan uygulamadan çok daha üst düzey bir uygulama oluşturduklarını, fakat daha da geliştirmek için uluslararası deneyimden de faydalaması gerektiğini vurguladılar.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/08/25/Ermeni-futbolu-cep-telefonu-uygulama/191054