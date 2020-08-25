AYASOFYA VE MÜZECİLİĞİMİZ

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SELAHATTİN AYDEMİR

ÖYLE İSE NE YAPACAĞIZ?NASIL UYANCAĞIZ?

BİR: İktidar ve muhalefet asıl düşmana karşı birleşecek.

İKİ: İktidar ve muhalefetin tartışma dili çok kalitesiz ve seviyesiz.İktidara göre muhalefet vatan haini. Muhalefete göre iktidar vatan haini. Bu saçmalığın bitmesi lâzım. Hiçbir ülkede iktidar muhalefet arasında bu kadar zıtlık ve bu kadar uçurum yok. Yıllardır dikkatimi çeker Amerikan seçimlerinde kim başkanlığı kazanırsa, kesinlikle rakibini dışişleri bakanı yapar. İşte ülke birliği, işte mefkure birliği, işte kader birliği.

ÜÇ : Bizim muhalefetimiz sadece ve sadece iktidarı eleştiriyor. Başka bir işi yok. Tamam, elbette eleştirecek fakat yerden yere vuruyor. Yanlış olan bu. Ayrıca asla iyi ve başarılı bir işini takdir etmiyor. Benim anlayışımda eğrisine eğri dediğin kadar doğrusuna da doğru demelisin ki eleştirin değer kazansın. Her yaptığına karşı çıkmak eleştiri değildir.

Meselâ, bu günlerin üç önemli bir dış politikası var. Hem de Ayasofya’dan kat be kat önemli olaylar.

(1) Libya ile yapılan mutabakat antlaşması.

(2) Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırısı.

(3) Amerikan Başkan adaylarından Joe Biden hazretlerininkendi iktidara gelmeden Türkiye’de iktidarı değiştirme planı.

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(*) Dikkat çok önemli! Böyle bir ihanet ve alçaklık dünya tarihinde ilktir. Dünya tarihinde İLK DEFA sivil silâhsız masum insanlarıevlere, ahırlara, doldurup diri diri yakarak soykırım yapan Ermenilerdir. Dünyada ilk defa sivil halkı cami içinde ibadet ederken öldürmek Ermenilere aittir. Masum silâhsız sivilleri diri diri kuyulara atarak soykırım yapan yine Ermenilerdir. (Kaynak:(a.-Ali ILICA, Belgelerin Diliyle ERMENİ TEHCİRİ VE DEVLET POLİTİKASI, Çorum, TSO Yayınları, 2005 (b.-MEB. LIĞI, Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, ERMENİ ÖZEL SAYI 38, Tarihten bir kesit, Ankara, Nisan 2003 (c.-Muhittin NALBANTOĞLU, Rus Yarbayının ağzından TÜRKLERE KARŞI ERMENİ VAHŞETİ, Dün Türkiye bugün Azerbaycan, Toker Yayınları, İst. 2009) Dünyanın ilk uçak ile sivillere soykırım yapan İngiliz ve Fransızlardır. Birinci Dünya Harbinde İngilizler ve Fransızlar dünya tarihinde ilk defa İSTANBUL’DA TÜRKLERE KARŞI sokaktaki sivil insanları ve evleri uçakla bombalayarak SOYKIRIM YAPMIŞTIR.

( ) Kitaplarımda da burada, ihanet, cinayet, vahşet ve soykırım ile suçladığımız Ermeniler, suçlu olan Ermenilerdir. Soykırım yapan ve soykırım yapan Ermenileri savunan hainlerdir. Devlete ihanet dünyanın her yerinde suçtur. Babam da olsa suçtur ve cezasını çekmelidir. 1782 yılından bu güne kadar 238 senedir Ermeniler 2380 tane suç işledi. Suçlarının %20’si cinayet, %20 ‘si katliam, %60’ı SOYKIRIM’DIR. Biz onları suçluyoruz. Yoksa bütün Ermenileri değil. Osmanlı döneminde de, Cumhuriyet döneminde de devletine sadık, Türk halkı ile dost Ermeniler vardı. Bu suçlamalar da masum ve sadık Ermenileri tenzih ettiğimiz bilinmeli. Hayata atıldığım ilk işimde patronu Ermeni olan bir insanım. Masum Ermeniler benim ve hepimizin dostudur.

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Her üçünde de muhalefetin özellikle ANA MUHALEFETİN tepkisi çok basit, çok sade, çok cılız.Hâlbuki burada muhalefete şahane bir fırsat doğdu.Tam kükreme zamanı.Her üçünde de bize saldırıyorlar. Bizim muhalefet hiiiiiç muhatap olmuyor. “O hainlerden” gelen kalleşlik, alçaklık, ihanet ve düşmanlık oklarına, en okkalı cevabı muhalefet vermeli ve iktidardan önce vermeli. Ön almalı, ön olmalı ki MİLLET onu iktidarda olmaya lâyık görsün. Bunun izahatınagirmeyeceğim çünkü uzun ve önemli mesele.

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İktidar ve muhalefet şunu bir an aklından çıkarmamalıdır. Hıristiyan Dünyasının (yani emperyalist sömürgeci ülkelerin) 200 senedir hedefiTürkiye’yi yok etmek, yok edemezse bölmek, bölemezse ablukaya almaktır. Her fırsatta Türkiye aleyhine çalışmaktır. Daha nice olaylar var saymakla bitmez. Hıristiyan dünyasında,üzerine vazife olmayan hatta olayı bilmeyen ülke liderleri anında sözbirliği etmiş gibi bize cephe alıyorlar. Koskoca devletler,ülkesindeki bütün dürüst tarihçiler “(Soykırımı Ermeniler yaptı)” dediği halde utanmadan, sıkılmadan bile bile ahmakça bir yalanı inatla sürdürüyorlar. Bizden zerre kadar zarar görmeyen bilakis asırlarca menfaat gören Fransa’ya yazıklar olsun ki; ‘(TARİHİ İNKÂR VE HUKUKU İĞFAL EDEREK)’( )doğru söyleyen ve yalanı inkâr edenleri utanmadan para ile cezalandırıyor. Bir zamanlar edebiyatını örnek aldığımız Fransa, büyülenmiş gibi TÜRK DÜŞMANLIĞI hastalığına yakalanmıştır. Yazık!

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Türkiye sıradan bir ülke değildir. Kökümüz 5000 yılları aşar. Biz birçok kere imparatorluk kurmuş bir milletiz. İmparatorluk demek içinde kırk tane ırk, seksen tane mezhep barındıran bir kül demektir. Bu ülkede iktidar olanların ufku küresel değil evrensel olmalıdır. Zihinsel enerjisi ve bilgisi dünyayı aşmalı ve galaksilere kadar ulaşmalıdır.Türklerin ve Türkiye’nin sınırlarımız dışında o kadar çok sıkıntımız var ki…! Basit partisel münakaşalar bizi asıl büyük ve global problemlerden uzaklaştırır. Zihnimizi küçük olaylara harcarken büyük balığı kaçırırız. Zaten iki yüz senedir bu girdabın içindeyiz. Hala içindeyiz. Bilhassa ve bilhassa bizim muhalefet. Uzatmayacağım.

SÜRECEK

http://www.corumhaber.net/ayasofya-ve-muzeciligimiz-makale,10172.html