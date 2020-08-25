ԱՐԻՍ ՏԻԳՐԱՆ ՆՇԱՆԻ ԱՅՑԸ / ARİS DİKRAN NİŞAN’IN ZİYARETİ

Ն.Ա.Տ. Սահակ Ս. Պատրիարք Հօր հրաւէրով, Արիս Տիգրան Նշան 25 Օգոստոս 2020, Երեքշաբթի, այցելեց Պատրիարքարան եւ ընդունուեցաւ մեր Հոգեւոր Պետին կողմէ։ Այցելութեան կը մասնակցէին նաեւ իր ծնողքը, Էսաեան Լիսէի նախկին տնօրէնուհի Սաթենիկ Նշան եւ Դիւանապետ՝ Թաթուլ Ծ. Վրդ. Անուշեան։

Ինչպէս ծանօթ է, Էսաեան Վարժարանի սաներէն Արիս Տիգրան Նշան համալսարանի մտից քննութեանց մէջ մեծ յաջողութիւն արձանագրած եւ Թուրքիոյ 730-րդ յաջող աշակերտը եղած էր։

Նորին Ամենապատուութիւնը բարի գալուստ մաղթեց երիտասարդ այցելուին եւ ընկերակիցներուն եւ շնորհաւորեց իր արձանագրած յաջողութիւնը։ Մեր Հոգեւոր Պետը իր խօսքին մէջ շեշտեց ընտանեկան եւ դպրոցական կրթութեանց կարեւորութիւնը, որուն կենդանի օրինակն է Արիս Նշան։ Յատկապէս շնորհաւորեց Արիս Նշանի ծնողները եւ իր մտաւոր կազմաւորման ներդրում ունեցած բոլոր կրթական մշակները, որոնցմէ մէկն է իր ազգականն ու նախկին տնօրէնը՝ Սաթենիկ Նշանը։ Նորին Ամենապատուութիւնը իր արդար հպարտութիւնը յայտնեց մեր համայնքային վարժարաններէն մէկուն այս սանին տարած յաջողութեամբ եւ ըսաւ, որ այս մէկը միակը պէտք չէ ըլլայ։

Նորին Ամենապատուութիւնը հայրաբար թելադրեց, որ շարունակէ յաջողութեան ջահը ի ձեռին պահել յարատեւ աշխատութեամբ եւ ըլլայ օրինակելի անհատ մը իր պատկանած ամէն հաւաքականութեան։

Kadasetli Patrik Sahak II Hazretleri’nin davetiyle 25 Ağustos 2020, Salı, saat 11.00’de Patrikliğimize bir ziyarette bulunan Aris Dikran Nişan Patrik Hazretleri tarafından kabul edildi. Kabulde Aris Nişan’ın ailesi, Esayan Okulu’nun eski Müdürü Satenig Nişan ve Patriklik Genel Sekreteri Başrahip Tatul Anuşyan da hazır bulundular.

Bilindiği üzere, Esayan Okulu öğrencilerinden Aris Nişan Üniversite Giriş Sınavlarında büyük bir başarıya imza atarak ülke genelinde 730ncu olmuştu.

Patrik Hazretleri genç ziyaretçiye ve beraberindekilere “Hoş geldiniz” dedikten sonra elde edilen başarıyı kutladı. Ailenin ve okulun eğitimdeki önemini vurgulayan Sayın Patrik Aris’in bunun canlı bir örneği olduğunun altını çizdi. Özellikle ailesini ve oluşumunda emeği geçen eğitimcileri kutladı. Bunlardan birinin de Aris’in akrabası ve eski müdürü Satenig Nişan olduğunu söyledi. Patrik Hazretleri cemaat okulumuzun yaşadığı bu haklı gururu kendisinin de taşıdığını vurgularken memnuniyetini dile getirdi. Bu başarıların çoğalarak artması gerektiğini de vurguladı.

Yılmadan çalışarak başarı meşalesini daima yüksek tutmasını tavsiye ederken ait olduğu her ortam için örnek bir kişilik olmasını dilediğini ifade etti.

https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/photos/a.127587797401112/1614771632016047/