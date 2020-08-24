Yeni Kitaplarıyla Betül Betina Yolak

RENETA SİBEL YOLAK

Betül Betina Yolak üç yeni kitabını okuyucusuyla buluşturacak. Bir şiir, iki yemek kitabı ve yeni projelerini Betina Yolak ile konuştuk.

Daha önceleri birkaç yazar arkadaşı ve kız kardeşi Reneta’nın kitaplarına önsözler bölümü ve makaleleriyle katkıda bulunan Yolak, ilk defa kendi kişisel kitaplarını çıkartıyor.

Betül Betina Yolak kimdir? Bize Kendinizi tanıtır mısınız?

Küçük yaşlardan beri sanatla iç içe büyüdüm. Orta ve lise öğrenimini TED Ankara Koleji’nde tamamladıktan sonra, Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünden onur derecesiyle mezun oldum. İsrael’de Levinsky College’da İngilizce Öğretmenliği üzerine öğrenim gördüm. Yüksek öğrenimini Boğaziçi Üniversitenin Eğitim Bilimleri Psikolojik Rehberlik ve Danışmanlık bölümünde yaparak yüksek lisanstan 2015’te mezun oldum ve 2018’de de ilk akademik makalem uluslararası bir dergide yayınlandı.

Yurtiçi ve yurt dışında bir sürü kolejde İngilizce öğretmenliği yaptıktan sonra, çeşitli hocalardan alternatif tıp konusunda dersler alarak Reiki master unvanı aldım. İspanyolca, Fransızca, Almanca, Arapça ve İbranice kurslarına katıldım. Boş zamanlarımda piyano, akordiyon, keman, gitar ve mandolin çalıyorum. Ayrıca squash ve bisiklet sporlarıyla uğraşıyorum.

Bundan başka kız kardeşim RenetaYolak’ın kitaplarının önsöz bölümüne ve yazar Rıfat Bali’nin derlediği “Mazide Kalmış bir Yaşam Tarzı Yahudi Mahalleleri” kitabına bir makale yazarak katkıda bulundum. Bir şiir kitabı ve iki yemek kitabım basım aşamasındadır. Nes korosu ve Yeşilçam korosunda solistlik yaptım. Çeşitli hala ekmeği ve yemek kurslarına katıldım.

Kitap yazmak fikri nasıl oluştu?

Benim kız kardeşim de bir yazar ve beni motive etti. Ben de yetenek olduğunu söyledi ve beni teşvik etti. Kız kardeşim Reneta bana kitap yazma fikrini aşıladı ve yazarken takıldığım noktalarda ve kullandığım resimlerde bana deneyimlerini aktararak çok yardımcı oldu. Ailede tek kitabı olmayan da ben kaldım.

Neden yemek kitabı? Bildiğim kadarıyla siz İngilizce öğretmenisiniz ve PDR üstüne yüksek lisans yaptınız. Neden bu konular da da değil de yemek?

Öncelikle ben öğrenmeyi ve öğretmeyi çok severim. Boğa burcuyum. Yemek ilgi alanlarımdan biri. En son yemek okulunda öğretmendim mesela.

Ailemizde annem ve anneannemin pişirdiği yemek tarifleri çok özeldir ve zevkle yerim ve bunları herkesle paylaşmak istedim. Bence herkes yemek pişirebilir ve aşçı olabilir. Özellikle pandemi döneminde dışardan bir şey alamıyorsunuz ve birçok şeyi kendiniz yapmak durumundasınız.

Günümüzde yemek konusunda internette birçok içerik bulunuyor. Kitaplarınızın bu içeriklerden ne gibi farkları olacak?

Bence pişirmek kadar sunum da önemlidir. Ayrıca benim tariflerim her yaşın kolaylıkla uygulayabileceği ve kolay tarifler. Biliyorum internette çok fazla tarif var hatta bir sürü kitap var ama o tarifler kanımca çok sağlıklı değil. Mesela aynı yemeğe hem kimyon hem kırmız biber hem zerdeçal hem karabiber atıyorlar. Benim yemek tariflerim sağlıklı ve çok pratik. İnsanlar yemek tarifi arayana kadar kitabıma bakıp hemen yapabilirler. Kitapta bulunan tüm yemekler benim tarafımdan yapıldı resimleri çekildi ve tadıldı. Yani yüzde yüz denendi.

Birçok program izledim ve workshopa katıldım. Ben tüm yemek tariflerini okuyup sentezleyerek, basit kolay ve sağlıklı az yağlı ve az tuzlu ve özel sunumla şekil ve modellerle sunarak insanların görsel ihtiyaçlarına da hizmet etmek istedim.

Bence herkes yemek yapabilir. Bu kitabı okuduktan sonra kendi yeteneklerinizi, kendi hayallerinize ekleyerek bunları uygulayabilirsiniz. Ayrıca içinde belirli püf noktaları, insanları mutlu eden yiyecekler hakkında bilgiler bulacaksınız.

Günümüz koşullarında her şeyin pratik ve zevkli olmasından dolayı benim tariflerimin çoğu üç veya beş dakikada hazırlanıyor.

Pesah yemekleri kitabınızda neler var?

Pesah’ta pişirilen yemekler var. Ayrıca her yemek pişirdiğimde tüm ailemin desteğini aldım. Hep olumlu eleştiriler aldım.

Yemek workshopları yaparak yemek festivallerine katılmayı düşünüyor musunuz?

Evet. Bu ilerisi için güzel bir proje olabilir.

İlerdeki projeleriniz nelerdir? Bir yemek programı yapmayı düşünür müsünüz?

Şu anda İngilizce öğretmenliği ile PDR’yi birlikte yürütüyorum. Zaman ne gösterir bilmiyorum.

Çok keyifli bir röportaj oldu. Size ailenizle birlikte uzun ve sağlıklı bir ömür diliyor, zevkli, güzel sunumlu ağız tadıyla yapıp yiyeceğiniz ve insanlara öğreteceğiniz yemekler diliyoruz.

https://www.avlaremoz.com/2020/08/24/yeni-kitaplariyla-betul-betina-yolak/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=yeni-kitaplariyla-betul-betina-yolak&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=yeni-kitaplariyla-betul-betina-yolak