Patrik’ten Hizbullah’ın Silah Depolarına Baskın Çağrısı

Ağustos ayı başında Beyrut’ta yaşanan patlama sonrası Lübnan’daki endişeli hava sürüyor. Lübnan Katolik Doğu Kilisesi Maruni Patriği BeşaraButros er-Rai, Lübnanlı yetkililere, Lübnan’daki yerleşim alanlarına yasadışı şekilde yayılan tüm silah ve patlayıcı madde depolarına, baskın yapmaları için çağrıda bulundu.

Patrik er-Rai, isim vermeden bir kez daha Hizbullah’a tavır koydu. Lübnan yönetiminde en güçlü unsur olarak işaret edilen Hizbullah, Lübnan’a yönelik İsrail tehdidini gerekçe gösterereksilahlı güçlerini koruyor.

Lübnan’daki bazı kesimler Beyrut patlaması sonrası Hizbullah’ı suçlamıştı. Hizbullah’ın silahlı yapısını, örgütün bu durumu iç siyasette kullandığı gerekçesiyle sorun olarak görüyorlar.

Silahlı yapının tek bir örgüt elinde bulunmasına karşı çıkan Lübnan’daki siyasi taraflar, İsrail’in saldırılarına yanıt verecek ortak bir savunma stratejisi geliştirmek amacıyla 2006 yılından bu yana müzakerelerini sürdürüyor. Ancak bu hususta henüz bir muatabakata varılmış değil.

“Acil Baskın Yapılmalı”

Patrik Rai, Maruni Patrikhanesi’nde göreve başladığından bu yana ilk defa ‘silah depolarına baskın’ çağrısı yaptı. Beşara er-Rai, 23 Ağustos’taki Pazar ayinindeki vaazı sırasında şu ifadeleri kullandı:

“Beyrut patlaması kurbanlarının geride bıraktığı acı ve gözyaşları öyle bir çığlıktır ki bu vesileyle Lübnan makamları başta olmak üzere bu alanda sorumlu herkes felaketi bir uyarı olarak değerlendirmesi gerekmektedir. Bu yüzden şehirler, kasabalar ve köylerdeki yerleşim bölgeleri arasında yasadışı şekilde saklanan tüm silah depolarına ve patlayıcılara baskın yapmak için acele edilmelidir.”

Rai, “Lübnan’daki bölgeler, ne zaman patlatılacağıbelirsiz patlayıcı tarlalarına dönüştü. Bunların varlığı, hiçbir gruba, partiye veya kuruluşa mensup olmayan sivillerin hayatları için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Bu silahların ve patlayıcıların ellerinden alınma vakti geldi. Vatandaşlar en azından evlerinde kendilerini güvende hissetmeliler” dedi.

Hizbullah Sessiz

Hizbullah, Maruni Patriği’nin çağrısına karşı sessiz kalmayı tercih ediyor. Örgüt, geçen hafta ilan edilen ‘Lübnan Bildirisi ve Aktif Tarafsızlık’ kapsamında bahsi geçen hususları kabul etmiş sayılıyor. Bildiride, “iç güvenliği sağlamanın yanı sıra, İsrail ya da başka bir ülkeden ülkeye yapılacak her türlü kara, deniz veya hava saldırısına karşı Lübnan’ı savunmak amacıyla, kurumları, yasaları, adaleti ve iç birliği temin açısından güçlü bir orduya sahip olma ihtiyacı”na vurgu yapılıyor.

Öte yandanMaruni Patrikhanesi’ne yakın olan Maruni kaynakları, patrikhanenin Hizbullah ile ilişkisini bozma eğiliminde olduğu söylentilerini yalanladı. Şarku’lAvsat’ta geçen habere göre,konuyla ilgili yapılan açıklamada, Patrik Rai’nin ‘kimseyle ilişkisini sonlandırmadığını, ülke işlerini düzenleyen egemenliğe, bağımsızlığa ve devlete saygı ilkesi kapsamında tüm bileşenlerle temasların korunacağı” ifade edildi. (Şii) Hizbullah ve Patrikhane arasında silah ve patlayıcısorunuyla ilgili bir anlaşmazlık yaşandığını da kabul edenlerin, “Lübnan’ın akıbetini etkileyen hassas bir aşamaya geldik”leri dile getiriliyor.

Patrikhane’nin Tarafsızlık Savunması

Lübnan Maruni Patriği BeşaraButros er-Rai, Doğu (Rusya-Çin-İran ekseni) ve Batı (NATO ekseni) arasında dış politika doktrini olarak tarafsızlığın benimsenmesiyle ilgili çağrılarını da sürdürüyor.

Geçtiğimiz Ocak ayında Şii (Hizbullah/Emel) ve Maruni (ÖYH) ağırlıklı bir koalisyon hükümeti kurulmuştu. Hükümet 4 Ağustos’ta Beyrut Limanı’nda yaşanan ve büyük yıkıma yol açan patlama sonrası istifa etmek zorunda kalmıştı.

Lübnan tarihinin en derin ekonomik krizini yaşıyor. Krizden çıkış yolunun IMF ve Paris CEDRE Konferansı’ndan alınacak kredi ve hibeler olduğu belirtilirken,hükümetin Şii kanadının Rusya-Çin-İran-Esed rejimi eksenine yakın durmasından dolayıuygulanan uluslararası yaptırımlar sebebiyle Batı’dan finansal yardım alınamıyor. Bu sebeple krizden çıkış için Hristiyan Maruni kesim Lübnan’ın her iki eksene de eşit mesafede durulmasını savunuyor.

https://www.timeturk.com/patrik-ten-hizbullah-in-silah-depolarina-baskin-cagrisi/haber-1614885