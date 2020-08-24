Kızılhaç, Azerbaycan’a esir düşen Ermeni subay hakkında bir açıklama yaptı

Uluslararası Kızılhaç Derneği, 22 Ağustos tarihinde Azerbaycan’a esir düşen Ermeni subayla ilgili bir açıklama yaptı.

Dernek, Ermeni subayın Aerbaycan’da bulunduğu haberinin o ülke hükümeti tarafından onaylanması durumunda gerekli işlemleri başlatacağını duyurdu.

Açıklamada, “Dernek, iki ülke hükümetleri ile daimi temas içindedir ve onay alınca derhal işlemleri başlatacak” ifadelerine yer verildi.

Hatıralanacağı üzere, 22 Ağustos tarihinde saat 19:30 sularında Ermeni subay Gurgen Alaverdyan, son derece kötü hava şartları nedeniyle mevzi bölgesinde yolunu kaybederek sehven Azerbaycan topraklarına girmişti. Azerbaycan tarafı olayı Ermenilerin düzenlediği sızma girişimi olarak duyurmaya çalışsa da, Ermenistan Savunma Bakanlığı bu iddiaları yalanladı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/08/24/Kızılhaç-Ermeni-Azerbaycan/190988