KARABAĞ’DA EV YAPACAK ERMENİLERE TEŞVİK DAĞITILIYOR!

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Sözde Karabağ Cumhuriyeti Başkanı Harutyunyan, bölgeye yerleşecek Ermeni kökenli ailelere teşvik verileceğini açıkladı.

Azerbaycan’ın Ermeni işgali altındaki Karabağ topraklarında kurulmuş olan sözde Karabağ Cumhuriyeti Başkanı Arayik Harutyunyan, yaptığı açıklamada Karabağ’da ev inşa etmek isteyen Ermeni ailelere, 5 milyon dram ( 10 bin dolar) destek verileceğini söyledi.

KARABAĞ’IN DEMOGRAFİSİNE DARBE VURACAK!

Karabağ’da 31 Martta yapılan hukuk dışı seçimle göreve gelen Harutyunyan, seçim kampanyasında bu projeyle ilgili vaatlerde bulunmuştu. Proje Karabağ’da özellikle köylerde genç Ermeni ailelerin yerleşimlerini arttırmayı hedefliyor. Adı geçen projenin, 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor.

https://qha.com.tr/haberler/karabag-da-ev-yapacak-ermenilere-tesvik-dagitiliyor/237028/