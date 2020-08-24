Ermenistan üniversitesinin başarısı – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan Politeknik Üniversitsi’nin SFI ekibi, 2020 Üniversite Startup Dünya Kupası’nın son turunda
Politeknik Üniversitesi öğrencilerinden oluşan SFI ekibi ABD, Hollanda, Mısır, Danimarka, İsveç, Kanada ve Tanzanya’daki üniversitelerden temsilcilerin de dâhil olduğu, 2020 Dünya Üniversite Startup Dünya Kupası’nın “Akıllı Şehir” kategorisinde kazanan ilk 8 girişimden biri olarak kabul edildi.
Bu haber, Yüksek Teknoloji Sanayi Bakanı Hakob Arşakyan tarafından bir Facebook gönderisinde duyuruldu.
17-20 Ekim tarihlerinde çevrimiçi olarak düzenlenecek finalde gençlere başarılar dileyen bakan, “Bu, dünyanın en iyi yeni kurulan üniversite şirketi olarak tanınmak için bir fırsat.”
Yılın başında, SFI ekibi fikirlerinin uygulanması için Ermenistan Yüksek Teknoloji Sanayi Bakanlığı’ndan 2,5 milyon Dram hibe almıştı.
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