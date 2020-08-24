Ermenistan üniversitesinin başarısı – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan Politeknik Üniversitsi’nin SFI ekibi, 2020 Üniversite Startup ​​Dünya Kupası’nın son turunda

Politeknik Üniversitesi öğrencilerinden oluşan SFI ekibi ABD, Hollanda, Mısır, Danimarka, İsveç, Kanada ve Tanzanya’daki üniversitelerden temsilcilerin de dâhil olduğu, 2020 Dünya Üniversite Startup ​​Dünya Kupası’nın “Akıllı Şehir” kategorisinde kazanan ilk 8 girişimden biri olarak kabul edildi.

Bu haber, Yüksek Teknoloji Sanayi Bakanı Hakob Arşakyan tarafından bir Facebook gönderisinde duyuruldu.

17-20 Ekim tarihlerinde çevrimiçi olarak düzenlenecek finalde gençlere başarılar dileyen bakan, “Bu, dünyanın en iyi yeni kurulan üniversite ​​şirketi olarak tanınmak için bir fırsat.”

Yılın başında, SFI ekibi fikirlerinin uygulanması için Ermenistan Yüksek Teknoloji Sanayi Bakanlığı’ndan 2,5 milyon Dram hibe almıştı.

Ermenistan Kamu Radyosu