Ermenistan Savunma Bakanlığı: Ermeni Subay kötü hava şartlardan dolayı yolunu kaybetti

Ermenistan Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Şuşan Stepanyan, 22 Ağustos tarihinde saat 19:30 sularında sınır bölgesinde bulunan mevzileri kontrol etmek amacıyla Ermeni ordusunun subayı Gurgen Alaverdyan’ın kötü hava şartlarından dolayı yolunu kaybettiğini bildirdi.
Şuşan Stepanyan’ın açıklamasına göre arama çalışmaları devam ediyor.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı bu olayla ilgili Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin sabotaj girişiminde bulunduğuna dair açıklama yapmıştı.
Ermenistan Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Azerbaycan’ın bu iddialarını yalanladı.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/08/24/Ermenistan-Savunma-Bakanlığı-Subay/190928
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