Ermeni yapımı “Kalaşnikof”lar – Ermenistan Kamu Radyosu

Erivan’daki Kalaşnikof fabrikası şimdiden 1.000 tüfek üretti

Ermeni yapımı tüfekler, silahlı kuvvetlere teslim edilip, en gerekli yere gönderilecektir.

Yüksek Teknolojiler Bakanlığı, Başbakan Nikol Paşinyan’ın ziyaretinden sadece bir ay sonra Erivan’da Kalaşnikof tüfeği monte eden “Nötron GAM” şirketinin, Ermenistan silahlı kuvvetlerine 1000 tüfeklik ilk partiyi teslim etmeye hazır olduğunu bildirdi.

Bugün fabrikayı ziyaret eden Askeri Sanayi Komitesi Başkanı Artak Davtyan, “Tüfekler buradan silahlı kuvvetlerin deposuna gönderilecek ve buradan da muharebe görevleri gerçekleştiren askeri birimlere verilecektir”,- dedi.

Ermenistan’da monte edilen “AK-103 Kalaşnikof” saldırı tüfeği, herhangi bir kusur olmaması için gelişmiş kalite kontrolünden geçirilmektedir.

Her montaj aşamasından sonra, tüm detaylar iyice kontrol edilip, sadece bundan sonra sürecin bir sonraki aşamasına geçilmektedir.

Detaylarla tanışan Askeri Sanayi Komitesi uzman grubu üyeleri, üretim sürecinin kalite kontrol mekanizmalarından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kalaşnikof AK-103 tüfek montaj fabrikasının resmi açılışı, 7 Temmuz’da Başbakan Nikol Paşinyan’ın nezaretinde gerçekleşmiştir.

Yılda 50.000 tüfek üretilmesi planlanmakta olup, bu sayı, Ermeni ordusunun ihtiyaçlarını birkaç kez aşan bir rakamdır.

Tüfeklerin montajı ile ilgili anlaşma, Ağustos 2018’de David Galstyan ve Kalaşnikof şirketi başkan yardımcısı Andrey Barişnikov’un Moskova’daki görüşmesi sırasında gerçekleşmiş ve bu yılın Mayıs ayında, Ermenistan şirketi ile “Kalaşnikof” arasında 10 yıllık bir anlaşma imzalanmıştır.

Ermenistan Kamu Radyosu