Bulgaristan’daki Meryem Ana Ermeni Kilisesi 400 yaşında

Bulgaristan’ın Silistre şehrinde bulunan Meryem Ana Ermeni Kilisesi’nin tarihi dördünücü asrını tamaladı. Bulgaristan’daki en eski Ermeni Kilisesi olarak bilinen Surb Asdvadzadzin’in inşa tarihine ilişkin yazıtlı taş, geçtiğimiz yıllarda kilisede yapılan inşaat çalışmaları sırasında bulundu.

Kilisenin kubbesindeki özel freskler, uzmanlara göre sadece Ermeni Kiliselerine has özelliklerdir. Duvarlardaki resimlerden birçoğu, Silistre’li Ermeni ressam Bedig Bedrossian’ın esereleridir.

Yaklaşık 180 metrekarelik bir bahçede bulunan kilisenin yanında, bir zamanlar okul olan, şuan cemaat merkezi olarak hizmet veren bir bina, papaz evi ve Diran Apelyan tarafından tasarlanan Ermeni Soykırımı Anıt Kompleksi yer alıyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/08/24/Bulgaristan-Silistre-Ermeni-Kilisesi/190969