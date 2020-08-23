Son Dakika | Van Gölü’nün en büyük adası Adır Adası’nın, turizme kazandırılması bekleniyor

Son dakika habere göre Van Gölü’nün en büyük adası Adır Adası’nın, turizme kazandırılması bekleniyorVAN Gölü’nün en büyük adası olan ve ‘kesin korunacak hassas alan’ olarak ilan edilen Adır Adası’nın, turizme kazandırılması bekleniyor.

Van Gölü’nün en büyük adası Adır Adası’nın, turizme kazandırılması bekleniyor

VAN Gölü’nün en büyük adası olan ve ‘kesin korunacak hassas alan’ olarak ilan edilen Adır Adası’nın, turizme kazandırılması bekleniyor. İnanç turizmi açısından Adır Adası’nın önemli bir yere sahip olduğunu belirten vatadaşlar, hala ayakta duran yapıların bir an önce restore edilmesini istiyor.

Van Gölü’ndeki 4 adadan en büyüğü olan Adır Adası’nın turizme açılması bekleniyor. Geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, doğal sit alanı kapsamına giren Van Gölü’ndeki 4 büyük adadan 3’ü arasında bulunan Adır Adası ‘kesin korunacak hassas alan’ olarak ilan edildi. Adır Adası’ndaki Lim Manastırı’nın temeli 11’inci yüzyılda atılmış, 1305 yılında da tamamlayıcı bazı bölümler ilave edilmiş. Jamaton, şapel ve keşiş odaları gibi bölümleri ise 1766’da yapılmış. 1918 yılına kadar kullanılan yapı, o tarihten sonra definecilerin hedefi haline gelmiş. Yaklaşık 20 dakikalık tekne yolculuğunun ardından ulaşılan Adır Adası’nda bulunan yapılardan birçoğu doğal koşullar ve defineciler tarafından tahrip edilse de günümüze kısmen ulaşan yapılarda bulunuyor. İNANÇ TURİZMİN GÖZDESİ OLMAYA ADAY

Doğal güzelliğinin yanı sıra üzerindeki tarihi Lim Manastırı ile ‘inanç turizminin’ de gözdesi olmaya aday olan adada 10’uncu yüzyılda yerleşim bulunmaktaydı. Bahar mevsiminde martıların kuluçka merkezi haline gelen Adır Adası’nın üzerinde bulunan yapılar doğal şartlar ve defineciler tarafından tahrip edilmiş. Adır Adası’nın karşısında bulunan Yaylıyaka Mahallesi’nde yaşayanlar, günümüze kadar gelmeyi başaran yapıların restore edilmesini ve adanın turizme kazandırılması gerektiğini söyledi. Yaylıyaka Mahallesi’nin ihtiyar heyetinde bulunan Bilal Fırat, “Şu anda Lim Manastırı’nın önündeyiz. Cumhurbaşkanının onayı ile burası koruma altına alındı. Tabi korunmaya alınmadan önce buradaki yapılar büyük oranda tahrip edildi. İstediğimiz buranın onarılıp turizme kazandırılması. Burada bulunan kilise önemli bir yere sahip” dedi.

‘TURİZME KAZANDIRILSIN ‘

Mahalle sakinlerinden Ahmet Çıkla ise Adır Adası’nın yüzölçümü olarak büyük olduğunu belirterek, “Van Gölü’nün en büyük adası olan Adır Adası’ndayız. Burada halen günümüze kadar gelmeyi başaran Lim Manastırı’nı harabe haline getirmişler. Yetkililerden ricamız, buranın restore edilip turizme kazandırılmasıdır. Adır Adası yerleşim alanları varmış. Burada gün yüzüne çıkmayı bekleyen birçok yapıda var. Bu yapıların biran önce turizme kazandırılmasını istiyoruz” diye konuştu.

Kaynak: DHA

https://www.haberler.com/son-dakika-van-golu-nun-en-buyuk-adasi-adir-adasi-nin-turizme-13531861-haberi/