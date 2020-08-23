Azerbaycan askerleri Ermenistan ordusunun keşif timinin komutanını esir aldı

***Metinde yer alan görüşler yazar(lar)ına ait olup, HyeTert’in görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.***
Azerbaycan askerleri, cephe hattında sabotaj girişiminde bulunan Ermenistan ordusunun keşif timinin komutanını esir aldı.
Ruslan Rehimov
Bakü
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, cephe hattının Goranboy ili yönünde Ermenistan ordusunun sabah saatlerinde gerçekleştirdiği sabotaj girişimi Azerbaycan askerlerince engellendi.
Ermeni askerlerinin kayıp vererek geri çekildiği, keşif timi komutanı olduğu belirlenen bir üsteğmenin esir alındığı bildirildi.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/azerbaycan-askerleri-ermenistan-ordusunun-kesif-timinin-komutanini-esir-aldi/1951028
İlk yorum yapan siz olun