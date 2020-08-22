Patrik II Efrem: Suyun Silah Olarak Kullanılması İnsanlığa Karşı Bir Suçtur – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

ŞAM – Suriyani Ortodoks Kilisesinin Antakya ve Tüm Doğo Patriği İkinci Mar Ignatios Efrem, Türk işgalinin Haseke halkından içme suyu kesmeye devam etmesinin insan haklarına açık bir ihlal olduğunu doğruladı.

Patrik II Efrem Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Başkanı Michelle Bachelet ve Arupa Konseyi Başkanı Charles Michel’e gönderdiği mektuplarda; “Suriye’nin kuzeydoğusundaki Haseke’de yaşanan ve bir milyondan fazla Suriyelinin yaşam hakkından mahrum bırakıldığı mevcut insani felaketle ilgili olarak size büyük endişe ve kınama ile yazıyoruz” ifadelerini kaydetti.

SANA’nın bir nüshasını aldığı mektupta Patrik II Efrem; On günden beri Türk işgaline bağlı silahlı gruplarından Haseke’de yaşayan yaklaşık bir milyondan fazla insandan suyu kestiklerini hakkında ifade verirken, koronavirüs salgını ve bölgedeki sıcaklıkların 40 dereceyi aşan büyük yükselişi yaşayan çok insanın ve özellikle çocukların hayatını tehlikede bıraktığını bildirdi.

Patrik Efrem; “Suyun silah olarak kullanılmasının ilk defa değil barbarca bir eylem ve temel insan haklarının açık bir ihlali olduğunu” vurgularken, buna ve bölge ahalisisin bulundukları çağrılarına rağmen uluslararası toplumun bu alçak eyleme tepki göstermediğini not etti. Patrik Efrem; suyun kesilmesinin devam edilmesi takdirde, bu eylemin insanlığa karşı bir suç olduğunu doğruladı.

Çeviri: P.M.

SANA