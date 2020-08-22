Kariye Müzesi’nin ibadete açılmasına Yunanistan ve Avrupa Birliği’nden tepki

Ayasofya’dan sonra Kariye Müzesi’nin de ibadete açılacak olmasına Yunanistan ve Avrupa Birliği’nden tepkiler geldi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada “Türk yetkililerin kararı uluslararası toplumdaki ve heryerdeki dindarlara karşı bir başka provokasyondur. Türkiye topraklarında bulunan dünya kültür mirası ile ilgili uluslararası sorumluluklarını çiğniyor” dedi.

Kariye Müzesi’nin camiye çevrilecek olmasına Avrupa Birliği’nden (AB) de tepki geldi. AB Komisyonu Sözcüsü Nabila Massral, “Ayasofya gibi Kariye de UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde. Türkiye Medeniyetler İttifakı projesinin kurucu üyesi olarak dinler ve kültürler arası diyaloğu, bir arada yaşamayı ve hoşgörüyü teşvik edeceğini taahhüt etmişti” şeklinde konuştu.

İstanbul’un Fatih ilçesindeki Bizans döneminden kalma Kariye Müzesi’nin ibadete açılmasına ilişkin karar bugün Resmi Gazete’de yayımlandı.

Euronews