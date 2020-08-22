AHTAMAR SURP HAÇ KİLİSESİ ZİYARETİ HAKKINDA

Bilindiği üzere Ahtamar Surp Haç Kilisesi’nde yılda bir kez Eylül ayının ilk veya ikinci Pazar günü Kutsal Sunu Ayini (Surp Badarak) gerçekleştirilmektedir.

Bu yıl, Surp Badarak 6 Eylül 2020, pazar günü Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri riyasetinde sunulacaktır.

Corona Pandemisi nedeniyle ve yetkili mercilerle gerçekleştirilen istişare neticesinde bu yıl Surp Badarak’ın halka kapalı olarak sunulması kararlaştırılmış olup kilise içinde sadece Kadasetli Patrik Hazretleri riyasetindeki din görevlileri, Kutsal Sofra’ya hizmet edecek diyakoslar ve muganniler bulunacaklardır. Surp Badarak sunumu Patrikliğimizin Facebook sayfasından yayınlanacaktır.

Aynı gün 11.00 – 14.00 saatleri arasında adaya gidiş için motor seferleri iptal edilecek ve ada ziyaretçilere kapalı olacaktır.

Bu durumda, Surp Badarak sunumu süresince adaya gitme imkanının bulunamayacağı göz önünde bulundurularak, Surp Badarak’a katılım amaçlı grup düzenlemelerinin yapılmaması veya kişisel olanaklarla katılımda bulunulmaması hususlarını cemaatimize önemle hatırlatırız.

PATRİKLİK SEKRETERYASI

http://www.turkiyeermenileripatrikligi.org/site/ahtamar-surp-hac-kilisesi-ziyareti-hakkinda/