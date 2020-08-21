Rusya Müftüler Konseyi: Türkiye’nin camilerle ilgili kararları Hıristiyanlara yönelik değil

Rusya Müftüler Konseyi ve Rusya Federasyonu Müslümanları Ruhani İdaresi Başkan Yardımcısı Damir Muhetdinov, Türk makamlarının bazı müzelerin statüsünü camiye çevirme kararlarının Hıristiyanlara yönelik olmadığını söyledi.

Kariye müzesinin statüsünün camiye çevirilmesi kararını Sputnik’e değerlendiren Muhetdinov, “Bunun Hristiyanlığa karşı bir saldırı olmadığı kesin olarak söylenebilir. Ortodoksların duygusal tepkileri anlaşılabilir, ancak adil olmak gerekirse, Türk makamlarının Hıristiyanlık karşıtı bir adım olarak değerlendirilecek bir tutumu olmadı, çünkü Türk hukuk alanında bu nesne yüzyıllardır bir tapınak veya manastır değil, önce cami sonra müzedir” ifadelerini kullandı.

Manastırın camiye dönüştürüldüğü iddiasının hiçbir hukuki dayanağının olmadığını belirten Muhetdinov, “Bugün bir Rusya vatandaşı olarak beni, Türkiye’de bir müzenin camiye dönüştürülmesinden çok, Rusya’nın birçok şehrinde yasalarımıza aykırı olarak tarihi camilerin eski statülerine kavuşmaması ve tarihi mirasın bakıma muhtaç halde olması ilgilendiriyor” dedi.

Muhetdinov ayrıca, müzelerin camilere çevrilmesi kararının değerlendirmesini öncelikle Türkiye müzeler topluluğu ve İstanbul Patrikliği’nin yapması gerektiğini kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/rusya/202008211042698561-rusya-muftuler-konseyi-turkiyenin-camilerle-ilgili-kararlari-hiristiyanlara-yonelik-degil/