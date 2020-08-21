Ermenistan’da korona durumu – Ermenistan Kamu Radyosu

158 yeni koronavirüs hastalığı vakası doğrulandı, 217 kişi iyileşti

21 Ağustos itibarıyla toplam 42.477 koronavirüs hastalığı vakası doğrulandı, bunlardan 35.693’ü tedavi edildi ve 842 kişi hayatını kaybetti.

Şu anda 5.689 hasta koronavirüs tedavisi görüyor.

Toplam 192.199 test yapıldı.

Önceki gün de, 1.481’i negatif olmak üzere 1.639 test yapıldı.

Bu veriler, Ermenistan Ulusal Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından bildirilmiştir.

Böylece, koronavirüs hastalığı ile doğrulanmış 158 yeni vaka ve 217 iyileşen vardır.

Koronavirüsten ölen altı hastanın en büyüğü 92 yaşında bir kadındı. Hastalar 84 (kadın), 75 (erkek), 85 (kadın), 92 (kadın), 82 (erkek) ve 51 (kadın) yaşındaydı.

Hepsinin eşlik eden kronik hastalıkları vardı.

Önceki gün koronavirüs enfeksiyonu teşhisi konulmakla birlikte başka bir hastalıktan iki ölüm vuku buldu.

Bu tür ölümlerin toplam sayısı 253’tür.

Ermenistan Kamu Radyosu