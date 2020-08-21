ASİMDER’den Tosık’e ziyaret

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Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey ve Çorum Türk İmar-Sen İl Başkanı Adem Kuyucak, Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosık’i makamında ziyaret ettiler.

Çorum’un 1914 ve 1915 yıllarında Amasya Merzifon ile Sungurlu ilçesinde yaşayan Ermeni aileler tarafından bazı katliamlar yaptıklarını söyleyen ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Çorum coğrafi konumu gereği ticaret ve sanayileşmeye elverişli bir yerleşim yeriymiş 1900’lü yıllarda, bunu fark eden Kayseri Talas’da yaşayan Ermeni tüccarlar Çorum bölgesine gelip yerleşmişlerdir. Çorum merkez, Sungurlu ve Osmancık bölgelerinde yaşayan Ermeniler ile birlik olup yanlarına da Çorum’da yaşayan Rumları da çekerek, bölgede büyük bir güç olmuşlardır. Daha sonra 1914 ve 1915 yıllarında ayaklanan milliyetçi ırkçı Ermeniler Amasya Merzifon’da ki Ermeni okulunun da desteğini alarak bölgede oluşumlar ve küçük çapta katliamlar yapmışlardır. İşte bu katliam ve isyan dolu tarihimizi gençlerimiz Ülkü Ocakları gibi kuruluşlarda öğrenmelidir. Sizler gibi bu konuda gerekli donanıma sahip olan başkanlarımıza çok iş düşmektedir. Tarihini iyi bilen gençler okuyup bu devletin çeşitli makamlarında görev aldıklarında daha dikkatli olacaklarına emin” dedi.

Ülkü Ocakları Başkanı Tosık ise, “ASİMDER gibi uluslararası arenada mücadele veren ve devlet politikamız olan sözde Ermeni soykırımı yalanının gerçekleriyle halkımıza anlatan bir teşkilatı ve siz başkanını şehrimizde görmekten çok hoşnut olduğumu belirtmek isterim. Ermeni meselesine Ülkü Ocakları Genel Merkezinin hazırladı bilgi ve program dahilinde tüm gençlerimize düzenli seminerler düzenlenerek bilgi verilmekte ve milli hassasiyetleri artırılmaktadır. ASİMDER Genel Merkezinin bölgemizde yapacağı tüm faaliyetlere genel merkezimizin oluru dahilinde destek vermeye hazırız” şeklinde konuştu.

Ziyaretin sonunda ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey ve Çorum Türk İmar-Sen İl Başkanı Adem Kuyucak, Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosık’e Ermenilerin yaptıkları katliamları içeren tarih kitapları hediye etti.

(İHA)

http://www.corumhaber.net/guncel/asimderden-tosike-ziyaret-2-h110449.html