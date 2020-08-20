Vucic, Belgrad’daki Aziz Sava Katedrali hakkında konuştu: Yeni Ayasofya olacak

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, başkent Belgrad’da ince işleri ve dekorasyonu devam eden Aziz Sava Katedrali’nin Ortodoks Hıristiyanlar için yeni Ayasofya olacağını belirtti.

Sırp Ortodoks Kilisesi Patriği Irinej ile birlikte başkent Belgrad’da ince işleri ve dekorasyonu devam eden Aziz Sava Katedrali’nde incelemelerde bulunan Vucic, tapınağın Ortodoks Hıristiyanlar için yeni Ayasofya olacağını ifade etti.

Gazetecilere açıklama yapan Vucic, “Bu kilise yeni Ayasofya olacak. Artık Ayasofya kilisemiz yok ama Aziz Sava Katedrali’miz var. Sırplar, Ruslar, tüm Ortodokslar için Ayasofya olacak” diye konuştu.

Katedralin önümüzdeki ekim ayında planlanan açılışına Rusya lideri Vladimir Putin’in de katılmasını umduğunu söyleyen Vucic, “Koronavirüsle mücadelede her şey yolunda giderse ki biz bu konuda doğru yoldayız, tapınağın açılışında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de yer almasını bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Aziz Sava Katedrali’nin önemi

1894’te temelleri atılan kiliseye, Sırp Ortodoks Kilisesi’nin kurucusu Sırbistan Başpiskoposu Sava’nın adı verildi. Tapınağın yapım işlerine 1985’te hız verildi, 2004’te ise içindeki çalışmalar başladı.

Sırp-Yugoslav asıllı mimar Aleksandar Deroko’nun Sırp-Bizans tarzındaki projesi kapsamında yapımı süren kilise, Sırbistan’ın başkentti Belgrad’daki en önemli yapılarından biri.

İç süslemeleri Rusya’nın yardımlarıyla, Sovyet ve Rus ikonograf ve heykeltıraş Aleksandr Muhin’in yönetimindeki sanat ekibi tarafından yapılan Aziz Sava Katedrali, sahip olduğu mimari özellikleri ile Ayasofya’yı da anımsatıyor.

Sputnik Türkiye