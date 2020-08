ARS Western US Contributes $125,000 to Lebanon Aid Effort

Ten days ago, the ARS of Western USA, Regional Executive Board released a heartfelt call to action to its members and the community at large to extend a helping hand to Lebanese Armenians affected by the devastating explosion on August 4, 2020.

The ARS Regional Executive Board would like to extend its sincere appreciation and deepest gratitude to ARS chapters, members, and individual donors, who joined in our call to action and made generous donations to benefit the Emergency Appeal for Lebanon. As such, the region’s total contributions to this cause increased to over $125,000, which will be sent to the Armenian Relief Cross of Lebanon through the ARS Central Executive.

Donations continue to be collected and can be made online by marking Lebanon Disaster Aid. Checks payable to ARS can be mailed to the ARS Regional Headquarters, located at 517 W. Glenoaks Blvd., Glendale, CA 91202. Tel. (818) 500-1343.

Below is the List of ARS-WUSA Donations for Emergency Appeal for Lebanon

ARS Agnouni Chapter

Araxie Arzoumanian $1,000

Kohar Enemark $300

Vera Kambourian $250

Mariam Hovsepian $250

Betty Momjian $200

Satenik Harutyunyan $200

Aline Charekian $150

Vera Moroyan $100

Sarine Chanian $100

Takoush Chanchanian $100

Anna Tonoyan $100

Meline Mekhjian $50

Lernig Hovasapian $30

Alenoosh Hovasapian $25

Asanet Abnoosian $25

Jasmin Khodaverdian $25

ARS Anahid Chapter $1,500

Vahe Soghomonian $1,000

Anahid Chapter Executive Board $500

Annie Guiragossian and Hermine Belikian $500

Alice Tchamkertenian $500

Anonymous $500

George Titiziian $500

Haigaz Boyajian $300

Annie and Charles Sloan $300

Ampartsum H. Semirjyan $300

Sarkis and Mary Kratyan $300

Hovig and Shake Seysyan $300

Shake Hagopian $300

Lary and Zabel Tchamkertenian $250

Hovik & Marine Shahinian $250

Sona and Zeron Titizian $200

Sona Bostanian $200

Zohrab and Tania Bostanian $200

Vartan and Haigouhi Ajemian $200

Arax Khanbabian $200

Tivol Kalaydjian $200

Annie Buchakjian $200

Seta Krikorian $200

Mary Gedikian $200

Jack and Shake Tokatlian $200

Anonymous $200

Setrag Boyajian $200

Marie and Levon Arabian $200

Ani Malwajian $200

Serop and Tamar Torosian $200

Hagop Khacherian $150

Araxi Kazandjian $150

Sossi Poladian $150

Dirouhi Melikian $110

Mary Robert Leang $100

Seta Raphaelian $100

Mako Mgrdichian $100

Vartkes and Armenouhi Tomassian $100

Jackline Sarkissian $100

Andrea E Jellinek $100

Armand and Shoushan Hayrabedian $100

Sirarpi Kouyoumdjian $ 100

Sossi Nazarian $100

Jeannine Topalian Alkeine $100

Shake Arevian $100

Annie Kechichian $100

Varoujean Deirmenjian $100

Victorian Manougian $100

Angel Gabrielian $100

Georgette Kradjian $100

Jackie Kevork $100

Irma Soykurt $100

Ankine Agopian $100

Salpi Alian $100

Sonia Daghlarian $100

Louise Chitilian $100

Maro Papazian $100

Azaduhi Pilibosyan $100

Abahit Balyan $100

Cholakian Hasmik $100

Rosi Agopian $100

Mary Karamardian $50

Ishkhan Topalian $50

Mary Kiraz $50

Hripsime Ajamian $50

Arpie Atchabahian $50

Zabel Boyajian $50

Anahit Avetisyan $50

Vardul Kachakchein $50

Sarkis Torosian $50

Annie Anhmias $50

Tamar Dimitrov $50

Kasparian Berjouhi $50

Hovannes Varjabedian $40

Julia Sakratyan $40

Vartkes Boyajian $30

Vartan Kouyoumjian $30

Arsine Shahmelikian $20

ARS Ararat Chapter $1,050

Anonymous $100

ARS Araz Chapter

Harout and Vicky Marashlian $5,000

Nazareth Nazaretian $1,000

Silva Batikian $500

Annie Chalian $500

Simon G. $500

Jack and Haikouhie Srourian $500

Marie Babikian $300

Armine Koundakjian $300

Karo and Marie Demirdjian $300

Ayda Sarkissian $200

Houri and Keghani Tavitian $200

Rima Karapetyan $200

Pakrouhi Karchikian $200

Silva Melkonyan $200

Anonymous $200

Card Group $200

Mari Zanazanian $200

Sylva Kajougjian $200

Diana Artounian $200

Aghavni Khachadourian $100

Mariam Karapetian $100

Lucy Markarian $100

Ani Tachdjian $100

Anjel Hagopian $100

Mary Karapetian $100

Manoush Kechkarian $100

Jeanine Boudakian $100

Nanik Kupelian $100

Jasmen Olmesekian $100

Hrach Shahbazian $100

Maro Hovhanesian $100

Seda Ter Hovanisian $100

Maro Chalian Read $100

Zara Magpapian $100

Anna’s Secret Garden $100

Helen Shahbazian $50

Vartoug Hovsepian $50

Salpy Tekkelian Hagopian $50

ARS Erepouni Chapter $1,000

Rita Baghdassarian $1,000

Vache and Taleen Shirikian $200

Samuel and Arpinee Alikian $200

Hasmig Kozanian $200

Nora Shirikian $100

George and Mary Atashkarian $100

Archie and Nelli Azizian $100

Armine Gabrielyan $100

Regina Garabedian $100

Susanna Hayrapetyan $100

Gloria Kasparian $100

Seta Shirikian $100

ARS Garin Chapter $1,000

Garo and Aida Mirigian $500

Annig Zindarsian $250

Nairi Samurkashian $100

Anahid Chakalian $100

Leo Donian $100

Charlene Garabedian $100

ARS Gars Chapter Members $3,000

Marine Andonian

Zela Apelian

Esther Berberian

Sona Chopurian

Sylva Hussenjian

Nirva Kamarian

Rita Kaprielian

Houri Kasabian

Silva Marounian

Zarmig Marounian

Valentine Sarafian

Helga Sarkis

Kohar Shnorhokian

Diana Tcherkezian

Sandy Tommassian

Sona Vartanian

Jack and Zarig Yuredjian (Gars Member) $5,000

Sirvart Pilosyan $1,000

Carmen Libaridian $500

Irene Boudakian $500

ARS Karni Chapter

Virginia and Clark Rhodes $1,000

Sima and Hampar Karageozian $500

Gassia Apkarian and Tim Jemal $500

Aram Tanielian $500

Haygoush Kalinian $350

Adik Tatavoosian $300

Maral Kalinian $300

Nina and Mihran Mihranian $300

Garo and Maral Mardirossian $300

Maral and Alec Andekian $250

Araxy Aykanian $200

Lina and Nick Tufenkjian $200

Nora and Michael Mikail$200

Sara Sewell $200

Anita and George Hayek $150

Shaki and Nishan Ohanian $100

Anita and Patrick Jacobi $100

Rima Mushkafe $100

Nevart Balkan $100

Seta and Ani Mirzaian $100

Emre and Sarelle Demokan $100

Mary and Astor Tufenkjian $100

Aram Malakian $50

Maro Peterseil $50

ARS Lori Chapter

Kristina Montana Kaladjian $1,000

Gems Are Forever (Zareh Boyadjian) $500

LoadQuest Inc. $500

Natalie Gulezian $300

Souren Kouyoumdjian $250

Hovik Shahinian $250

Krikor and Arsho Avakian $200

Narine Babikian $200

Maral Bastilan $200

Kuda Tchakian $200

Souzy Seropian $200

Stepan Altibarmakian $200

Maro Altibarmakian $200

Aznif Zorian $200

Vartoug Kouyoumdjian $100

Aida Hodikian $100

Agavni Godigian $100

Daniela Sahabian $100

Suzy Kalanjian $100

Nora Mazmanian $100

Mike Tavitian $100

Anahid Azaian $100

Robyn Schreiber $100

Narineh Kalanjian $100

Vart Terterian$100

Zvig Guedikian $100

Diana Baronian $100

Marlen Mouchmouchian $100

Koko Mouchmouchian $100

John Mouchmouchian $100

Ani Mouchmouchian $100

Jack Artinian $100

Garine Gendoyan $100

Suzie Tatiossian $100

Maggie Mahseredjian $100

Ivy Kardashian $100

Linda Silverman $100

Alise Asadurian $100

Suzie and Allen Ines $100

Kevork Kevin Artinian $100

Joanie Patersel $100

Marie Jean Baboyan $100

Yervant Oundjian $100

Marie Oundjian $100

Nora Oundjian $100

Haigo Barsamian $100

Tina Bederian $100

Lara Titizian $50

Houri Seropian $50

Lara Der Manuelian $40

Melanie Seraydarian $30

Vicki Berry $20

ARS Maro Chapter $2,000

ARS Fresno Mayr Chapter $3,000

Serpouhie Messerlian $1,000

Randy and Mary Baloian $200

Vahaken Arslanian $200

Norman and Sonia Preston $150

Ron and Barbara Mortanian $100

Edward Mkrtichian $100

Pat Sevoian $100

Mary Ekmalian $100

Patty Torosian $25

ARS Hollywood Mayr Chapter $1,000

Koko and Hermine Kevorkian $1,000

Kristine Keshishian $500

Maggie Sarkouni $300

Anahid Chekherdemian $100

Chake Mardirossian $100

Alvart Barseghian $100

Lisa Ekmekjian $100

Sona Kasbarian $100

Arouiag Yaralian $100

Rose Soukyssian $100

Sonia Peltekian $100

Anonymous $100

Haygouhi Seropian $100

Jacklin Boyadjian $100

Lisa Manougian $100

Ovsann Kekloukian $100

Hripsime Ajemian$100

Alice Yeghyayian $50

ARS Meghry Chapter $620

Silva Andonian $250

Maro Maadanian $200

Maral Benarbashian $100

Maro Kaloustian $100

Hermo Haddad $100

Arsho Guemeksizian $100

Seta Tarpinian $100

Arda Ayvazian $100

Berjouhi Zomjian $100

Arpi Tateossian $100

Dirouhi Grboyan $100

Elo Sarkissian $100

Sona Chalkian $80

Azniv Tarkhanian $50

Silva Markarian $50

Maro Basmajian $50

Nora Baronian $50

Ani Kambourian $50

Hasmig Aprahamian $50

Talin Titizian $50

ARS Nairy Chapter $2,000

Roubina and Salpy Pakradouni $1,000

Dikranouhi Markarian $1,000

Vartan and Sona Fundukian $500

Sosse Gabriel $500

Leone Mooradian $200

Elizabeth Khandjian $200

Nevart Mooradian $150

Lucy Yaghoubian $150

Takouhi Simonian $100

Zepure Simonian $100

Khatoune Pakradouni $100

ARS Roubina Chapter $500

ARS Sepan Chapter

Ani Simonian (American Savings Financial Services) $1,001

Yoland Melik-Hovsepian Living Trust $1,000

Armag Oil #6 Inc. $1,000

Campbell Family Trust – Arpi$1,000

Vahe and Priscilla Soghomonian (All Valley Dealer Auto Auction) $1,000

Shakeh Setrakian $700

Anna Arutunyan and Family $540

Asdghig Tejirian $500

Vegen W. Badalian $500

Alfred Rima Boghossian Family Trust $500

Partev Peter and Arik Panossian $500

Raffi Goekjian $500

Soosan LLC $500

Rima and Edward Manookian $500

Garo and Maco Setrakian $300

Lusine Melikian$300

Madlen Simonian $250

Armine Aslan $250

Anoush Stamboulian $250

Sona Simonian $200

Danise Batotian $200

Maral and Verginie Touloumian $200

Mardiros and Eugenie Aroyan $200

Azniv Papirian $200

Maro Jalian $200

Varand and Christine Hovnanian $200

Sevan Khachaturian and Aigin Kalaby $200

Jasik Jarahian $200

Varoush and Selbi Hacopians $150

Vartan and Mariam Sarkissian $150

Fashion Tailoring $150

Serop and Marie Arabian $150

Alice Bedrossian $150

Arevalous Bedrossian $150

Vartiter Nersesian $150

Asdghig Chitilian $150

Sonik Aghazarian $150

Asdghik and Vanik Hovasapian $100

Sirarpi Karamanoukian $100

Rouben’s Union 76 $100

Angelica and Felix Perez $100

Roobina Navasanian $100

Chake and Hartyoon Soghomonian $100

Rosa Hovanissian $100

Rebecca Kalachian $100

Hasmik Iskanian $100

Alice Babakhanian $100

Shante and Razmig Koulloukian $100

Nora Simonian $100

Sosie Arakelian $100

Peggy Simonian $100

Sirouhi Janoian $100

Arlette Eshraghi $100

Shake Kasabian $100

Ani Eskandarian (Real Estate & Financing Pros) $100

Astkhig M Garabedian $100

Eugene Hovsepian $100

Anoush Yaridjanian $100

Mary B Shakibtash $100

Rema and Seroj Bandarian $100

George and Mariam Bandarian$ 100

Roubin and Zaghik Gourjian $100

Anoosh and Norair Avakian $100

Alice Abaklian $60

Razmik Navassanian $50

Kenarig Avedisian $50

Nora Corbet $50

Janet Zakarian$50

Aida Galustian $50

Araksi Shahinian $50

Jirair and Takouhi Hovasapian $50

Vartan Papirian $50

Alice Gaffney $50

Rozan Simonian $50

Katia and Vardui Kusherian $50

ARS Sevan Chapter $1,000

Fr. Datev and Yeretsgin Haygan Kaloustian $500

Hagop and Angela Parseghian $200

ARS Shogher Chapter $1,000

ARS Shoushi Chapter $5,000

ARS Sophia Chapter $1,000

Alice Abrahamian $100

Sossie Djabrayan $100

Vera Hamamjian $100

Varduhi Petrosyan $100

Larissa Asadourian $50

ARS Sosse Chapter $1,000

ARS Talin Chapter

Meher and Roubina Kahdian $1,300

Gabriel Izanian $1,000

Custom Probiotic, Inc. $1,000

Iceberg Heating and Air Conditioning $1,000

Vahik and Helen Msrkhani $1,000

Gary and Shakeh Gagossian $540

Ari Rosenblatt $500

Alan Abramson $500

Charles and Mary Matthews $500

Peter and Sevana Minaskanian $400

Goldner Trust Fund $360

Brian Bell $300

Sona Magdousian $300

Mr. Dryclean $300

David Douek $260

Il Pastaio Restorante & Bar $250

Louisa Gourjian $250

Moses and Hasmig Panossian $200

Hagop Sepetjian $200

Hermine Aposhian $200

Siroun Darakjian $200

Kevork and Liza Santikian $200

Mher and Maria Panossian $200

Haroutioun and Lucine Yeghikian $200

Emma Garabedian $200

Aquatron $200

Ani Bairiam $200

Aram and Lena Bekarian $150

Jacob Matthews $130

Bedros Yeghyaian $115

GeorgeMahroukian $115

Karnig Levonian $115

Sarkis Habibian $115

Leonig Shekherdimian $100

Anna Boghossian $100

Thomas and Nevair Thomassian $100

Stuarts Clothiery LLC $100

Modern Electrical Services $100

Shoghig Gagossian $100

Daniel and Talar Sarkissian $100

Zaven and Marie Kalustian$ 100

Thomas and Arpy Tokmajian $100

Koko and Lusin Krumian $100

Aghavni Astoor $100

Silva Takavorian $100

Mayda Keledjian $100

Hagop Keledjian $100

Carla Barsemian $100

Varsenik Jerejian $100

Suzanne Demerdjian $75

Dickran and Marina Der Sarkissian $50

Hagop and Silva Hovsepian $50

Sossie Manjerian $50

Varsik Khadjhumyan $50

Kesab Educational Association $2,500

Jack & Astineh Megerditchian $100

Individual Donors

Mark Markarian $1,000

Meghrie and Karnie Babikian $1,000

Viken Peltekian $1,000

George Mekhtarian $500

Garbis and Silva Baghdasarian$500

Hagop Panossian$500

Onik and Rita Cherchian $200

Salpie Basmadjian $200

Ani Garabedian $200

Shakeh Siyahian $200

Stephanie Pezeshkian $200

Hrair and Silva Jabagchourian $200

Ohannes Megerdichian $200

Vergine Zobian$200

Manuel Gharapetian $200

Harout and Lena Hovasapian $200

Arlene Alpian $200

Ani Dikranian $150

Rosik Asadourian $100

Beatrice Savadian $100

Annik Minasaganian $100

Krikor Ailanjian $100

Lousi Dakessian $100

Krikor Kevorkian $100

Vartan Deirdeirian $100

Don Schmidt $100

Erik Schockman $100

Shant Tarpinian $100

Eliz Semerjian $100

Vartan and Haygoush Kaptanyan$100

Roubina Begoumian $100

Dr. Mkhitar Mouradian $100

Seda Gharapetian $100

Susan Berberian $50

Melinee Manjikian $50

Victoria Sevdayan $50

Berjui Belorian $50

Allen Manuelian $50

Choghik Dokouzlian $50

Seta Manachian $50

Seda Harutunian $50

Arpi Kurdoghlian $35

Deeown Shaverdian $20

Saffa Shabar $10

TOTAL $134,131

