‘Zenginlerin aşıya erişimde önceliği olmamalı’ diyen Papa: Kast edilen toplumsal eşitsizlikse normale dönülmesin

ABD yönetimi Batılı ilaç şirketlerine milyarlarca dolar ödeyerek geliştirdikleri potansiyel aşılardan yüz milyonlarca dozluk önalım yaparken, yoksul ülkelerin halklarının koronavirüse karşı aşıya erişemeyebileceği endişesini dile getirenler arasına Papa Francis de katıldı.

Arjantinli Cizvit Papa, zenginlerin aşıya erişimde öncelik kazanması ihtimaline karşı uyarılarda bulundu.

‘Girdiğiniz gibi çıkamazsınız’

Haftalık konuşmasında “Pandemi bir krizdir, girdiğiniz şekilde çıkamazsınız, ya da daha iyi ya da daha kötü halde çıkarsınız” diyen Katoliklerin ruhani lideri, Kovid-19 pandemisinden insanlığın daha iyiye giderek çıkmak zorunda olduğunu dile getirdi.

‘Aşı, evrensel ve herkesin olmalı’

Eğer normalden toplumsal adaletsizlik ve doğal çevrenin bozulması anlaşılıyorsa dünyanın normale dönmemesi gerektiğini belirten Papa, “Kovid-19 aşısında öncelik en zenginlere verilirse çok üzücü olur. Aşı, evrensel ve herkesin değil de, şu ya da bu ulusun malı olursa çok üzücü olur” vurgusunu yaptı.

‘Devasa eşitsizlik ve ayrımcılığı daha da artırdı’

Devletlerin kamusal fonlardan iş dünyasına aktardığı ekonomik yardımların yoksullara ve çevreye el uzatmayan sanayileri canlandırmasının tam bir skandal olacağını dile getiren Francis, şöyle konuştu:

“Pandemi yoksulların içinde bulunduğu zorlukları ve dünyaya egemen olan eşitsizliği apaçık oraya serdi. İnsanlar arasında ayrım gözetmeyen virüs yolu üzerinde yok edici devasa eşitsizlikler ve ayrımcılık buldu ve bunları daha da artırdı.”

Pandemi önlemi olarak evde kalma kampanyalarına uygun işlerde çalışmayan yoksullar fabrikalar ve diğer üretim tesislerinde virüs bulaşmasına açık durumda kaldı, gelişmiş olanlar dahil bütün ülkelerde sağlık hizmetlerinden üst düzeyde yararlanamadı.

‘Daha büyük virüs mutlaka tedavi edilmeli’

Pandemiye iki katmanlı yanıt verilmesi gerektiğini anlatan Papa, kendi küçük ama etkisi muazzam olan ve tüm dünyaya diz çöktüren virüsün devasının bulunmasının elzem olduğunu kaydetti. Diğer yandan toplumsal adaletsizlik, fırsat eşitsizliği, dışlama ve en zayıfları korunmaktan mahrum bırakmanın oluşturduğu daha büyük virüsün de mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini belirtti.

‘Tümden yeni ekonomi inşa etme fırsatı’

Çoğunluğun normalleşmeye dönüş ve ekonomik faaliyetlerin yeniden başlaması için can attığına dikkat çeken Francis, toplumsal eşitsizlik ve çevre bozulmasına geri dönülmemesi gerektiğini, tümden yeni bir şey inşa etme fırsatının kaçırılmaması gerektiğini söyleyerek ekledi:

“Örneğin servet sahiplerinin değil de yoksulların bir bütün olarak kalkındığı bir ekonomi geliştirebiliriz.”

Sputnik Türkiye