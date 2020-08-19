Türkiye, 27 yıldır Ermenistan’ın denize erişim hakkını kullanmasını engellediğinde, sadece Yunanistan ve Kıbrıs’ın değil, Ermenistan’ın da haklarını ihlal etti – Ermenistan Kamu Radyosu

Türkiye, 27 yıldır Ermenistan’ın denize erişim hakkını kullanmasını engellediğinde, sadece Yunanistan ve Kıbrıs’ın değil, Ermenistan’ın da haklarını ihlal etti

EC Ulusal Meclisi’nin “Parlak Ermenistan” partisi ve”Parlak Ermenistan” grubu başkanı Edmon Marukyan Facebook sayfasında yazdı. “Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’nın Yunanistan’ı destekleyen” Kıbrıs “açıklamasına atıfta bulunarak, aslında Ermenistan’ın coğrafyası ve içindeki yeri hakkında hiçbir fikri olmadığını söyledi. Dahası, ona göre, Türkiye’nin bizden uzakta olan Akdeniz’deki yasadışı eylemlerine ilişkin tutumumuzu ifade etme hakkımız yok.

Sayın Başkan’ı hayal kırıklığına uğratmalıyız, çünkü և Ermenistan, müttefiklerinin haklarının ağır ihlallerini sadece karada değil, aynı zamanda havada, suda ve hatta uzak bölgelerde bile kınamalıdır, çünkü Ermenistan uluslararası topluluğun tam üyesi, sorumlu bir ortağıdır. müttefik ve uluslararası hukukun ağır ihlalleri tarafımızdan kayıtsız bırakılamaz.

“Türk Dışişleri Bakanlığı’na uluslararası deniz hukukunu daha iyi incelemesi tavsiye edilebilir, çünkü bunu yaparak, yetkilileri Türkiye’nin 27 yıldır Ermenistan’ı engellediği sırada sadece Yunanistan’ın, Kıbrıs’ın değil Ermenistan’ın da haklarını ERMENİSTAN’IN DENİZ HAKKINI ihlal ettiğini öğrenebilir.

Ve BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’ni (1982) onaylamayarak Türkiye’nin bu uluslararası hukukun etkisinden kurtulacağını ummasınlar. Uluslararası Gelenek Hukuku ve Barselona Tüzüğü (1921) Tanık.

Ve Sayın Konuşmacı coğrafyadan hatırlatılabilir; Artsakh Türkiye’den çok uzak. “Onun mantığını takip edersek, o zaman Artsakh halkı kendi kader tayin hakkını kullanırken sessiz kalan ilk kişiler siz olmalısınız.”

Ermenistan Kamu Radyosu