Tarihi kale çöplük oldu

M.Ö. 7.yüzyılda yapıldığı düşünülen Diyarbakır’ın Eğil ilçesindeki Asur Kalesi çöplüğe dönmüş durumda

Diyarbakır’ın Eğil ilçesindeki Asur Kalesi, kaderine terk edilmiş durumda. Bölgeye gelenlerin bıraktığı çöpler toplanmayınca kale adeta çöplük haline geldi. Yetkililerin ilgisizliği ve define avcılarının hedefi haline gelen tarihi eserler, birer birer yok oluyor. Onlardan biri de Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde bulunan Asur Kalesi. Define avcılarının tahrip ettiği kale, 23 Mart’tan beri kayyum tarafından yönetilen belediyenin kaderine terk ettiği kale çöplerle doldu.

Kalenin tarihi

Eğil Asur Kalesi, yöredeki en eski kalelerden biri. Ne zaman ve kim tarafından yapıldığı bilinmemekle birlikte, Milattan Önce 7. yüzyıldan kalma bir yapı olduğu düşünülmekte. Büyük bir alana inşa edilen kalenin Asurlular zamanından kaldığı tahmin edilmektedir. Kalenin iç kısmında sığınaklar ve depoların da bulunduğu bilinmektedir. Kalenin dört tarafından oyularak yapılan tünellerin biri vadide bulunan hamama ve Dicle Nehri yatağına ulaşmaktadır. Günümüze sadece surların kalıntıları, kalenin iç kısmından bazı yapıların temelleri ve su deposu olarak kullanılan su sarnıçları ayakta kalabilmiştir. Asur hükümdarlarının kaldığı oda, Asur kralının figürü ve Asur hükümdarlarına ait mezarlar da bulunmaktadır. Mezarlar define avcıları tarafından tahrip edilmiş olmalarına rağmen mezarlıkları ayakta kalabilmiştir. Ayrıca Dicle Nehri’ne inen tünelin kayaların oyulması ile merdivenler yapıldığı görülmekte. Kimi kaynaklara göre tarihi kalede bulunan çivi yazısının Asurlulara ait olduğu tahmin edilmektedir. Aynı kaynakta yer alan bilgiye göre Eğilli Yuhanna’nın “Kilise Tarihi” adlı eserinin ikinci cildinde, Hunlar ile Doğu Roma arasında geçen savaşlarda halkın ve askerlerin Eğil Kalesi’ne sığındıkları söylenmektedir. Kaleyi dört taraftan koruyan gözlem noktalarının da olduğu bilinmektedir.

DİYARBAKIR-JINNEWS

Yeni Yaşam Gazetesi