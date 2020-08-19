“Stanoz Ermeni Mezarlığı’nı neden korumuyorsunuz?”

HDP Milletvekili Garo Paylan, 2. derece sit alanı olan Ankara’daki Stanos Ermeni Mezarlığı’nın defineciler ve müteahhitler tarafından tahrip edilmesini Kültür Bakanı Ersoy’a sordu.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Garo Paylan, Ankara Yenikent’de bulunan tarihi Stanoz Ermeni Mezarlığı’nın basına yansıyan harap görüntülerini Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a sordu.

Mezarlık alanının Ankara tarihi ve kültürel mirasının bir parçası olduğunu ve 90’lı yıllarda SİT alanı ilan edildiğini hatırlatan Paylan, “Bu alanın defineciler ve müteahhitler tarafından talan edilmesi Türkiye Ermeni toplumunu ve vicdanlı tüm yurttaşlarımızı derinden yaralamıştır” dedi.

“Neden korumuyorsunuz?”

HDP Milletvekili Paylan, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’a şu soruları yöneltti:

* Ankara Stanoz Ermeni Mezarlığı’nı neden korumuyorsunuz?

* Ülke çapında çok sayıda sahipsiz Ermeni mezarlıklarını korumak için bir planınız var mı?

* Stanoz Ermeni Mezarlığı’nı talan eden definecilerin yakalanması için girişimde bulundunuz mu?

Stanoz Ermeni Mezarlığı

Ankara’nın Sincan ilçesi Yenikent semtindeki Zir Vadisi’nde bulunan Ermeni Stanoz Mezarlığı yıllardır definecilerin hedefinde. Kent merkezine 30 kilometre uzaklıkta ve 2’nci derece arkeolojik SİT alanı içerisinde yer alan mezarlık, daha önce defalarca tahrip edildi.

Yanı başında tarım arazileri bulunan mezarlığın bir kısmı da piknik alanı olarak kullanılıyor. Mezarlığı korumak amacıyla Sincan Belediyesi’nin geçtiğimiz yıllarda çektiği dikenli teller ise kaldırılarak, vadide yapılan bağ evlerinin arazisine eklenmiş durumda.

Mezarlıkta gömü arayan definecilerin kazdığı yerlerden çıkan insan kemiklerinin etrafa saçılmış görüntüleri daha önce çok kez sosyal medyada gündeme gelmişti.

Buna rağmen hiçbir önlem alınmaması nedeniyle geriye sadece üstünde Ermenice yazılar ve haç oymaları olan birkaç mezar taşı kalmış durumda. (TP)

http://bianet.org/bianet/azinliklar/229294-stanoz-ermeni-mezarligi-ni-neden-korumuyorsunuz