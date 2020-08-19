Samandağ’da Rum-Ortodoks mezarlığını yeşil alan yaptılar

Hatay Samandağ’da Hristiyan cemaatinin 150 yıldır mezarlık olarak kullandığı ve vakfa ait olan bölge, imar planında yeşil alan olarak gösterildi. Samandağ Rum-Ortodoks Kilise Vakfı Başkanı Dimyan Emektaş olayı 9 ay önce tesadüfi olarak öğrendiklerini ve itiraz dilekçelerine yanıt alamadıklarını söyledi. Emektaş, belediyenin sorulara “bir önceki yönetimin hatası” diye cevap verdiğini belirtirken, ilçedeki Alevi derneği de olaya tepki gösterdi ve hatanın düzeltilmesini istedi.

Burcu Özkaya Günaydın*

HATAY – Hatay’ın Samandağ ilçesinde Rum Ortodoks Vakfı’na ait mezarlık, belediyenin revizyon imar planında yeşil alan olarak gösterildi. Uygulama, Samandağ Turizm Bölgesi 1. Alt Bölge 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım Planı ile Hatay Samandağ Turizm Bölgesi 1. Alt Bölge 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama Planı’nda ortaya çıktı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da onaylandı. Mezarlığa el konuldu ve tapusu geçen yıla kadar Bölge Vakıflar Müdürlüğü’nde kaldı. Kilise Vakfı ise 5 yıllık hukuk mücadelesinin ardından tapuyu geri aldı.

Meryem Ana Kilisesi’nin yanında yer alan arazi 1870’li yıllardan beri bölgedeki Hristiyan cemaatinin mezarlık olarak kullandığı tek alan. Dokuz ay gibi bir süre geçmesine rağmen vakfa halen bir yanıt ve bilgilendirme yapılmadı. Biz de konuyu Samandağ Rum Ortodoks Kilisesi Vakıf Başkanı Dimyan Emektaş ile konuştuk.

‘VAKIF MÜLKÜNE EL KONULAMAZ’

8-9 ay önce imar planı askıya alındığında olayı anladıklarını ve hemen itiraz ettiklerini belirten Emektaş, “O bölgenin yeşil alan olarak gösterildiğini görünce çok şaşırdık. Samandağ’da 9 parsel var vakıf malı olan. Burası da 9 parselden biri. Yeşil alan olarak gösterilen yer Kilise ile bitişik olan 450 dönümlük bir yer. Mezarlık olmasa dahi vakıf mülkü olduğu için yine el konulamaz. Tabii bir de mezarlık alan olması var. Vahim bir durum. Nasıl alınmış bir karar bunu bilmiyoruz. Duyduğumuzda hemen itirazımızı yaptık biz” diye konuştu.

‘NEDEN HRİSTİYAN MEZARLIĞI’

Aradan geçen 8-9 aya rağmen belediyeden herhangi bir geri dönüş yapılmadığını, mezarlığın durumunun hâlâ muğlak olduğunu vurgulayan Dimyan Emektaş şöyle devam etti:

“Belediyeye bunun nasıl olduğunu sorduğumuzda kendilerinin yapmadığını, bir önceki yönetimin hatası olduğunu söylediler. Bizim bildiğimiz bu olaya dair. Ama Samandağ’da park yapılacak, yeşil alan olacak o kadar boş arazi varken neden yıllardır Hristiyan mezarlığı olarak kullanılan bir alan yeşil alan yapılmak istenir anlamış değiliz. Bir bölge sosyal park yapılmadan önce araştırılır, her açıdan bakılır sonra böyle bir karar alınır. Bu mesele sadece burada yaşayan Hristiyanların da sorunu değil. Bu olay Samandağlı olan tüm vatandaşları rencide etti. Biz yıllardır birbirimizin inancına saygı göstererek bir arada yaşıyoruz. Olayı duyan tüm Samandağlılar tepki gösterdi. Biz bir an önce kararın ne olduğunu da öğrenmek istiyoruz.”

‘HEMEN DÜZELTİLMELİ, AÇIKLAMA YAPILMALI’

Samandağ Alevi Değerleri Derneği Başkanı Zülfikar Çiftçi de yaşanan olaya tepki gösterdi. Yıllardır inanç ve kültürlere saygı içinde Samandağ’da yaşadıklarını belirten Çiftçi hatanın düzeltilmesini istedi ve “Belediye bu hatayı düzeltmemişse bir an önce düzeltmelidir. Eğer düzeltmişse de bir açıklama yapmalıdır. Samandağ’da yeşil alan yapılacak alan çok fazladır. Kilise Vakfı’na ait bir araziye hele de mezarlık olarak kullanılan bir alana park düşünülmesi sadece Hristiyanlara değil tüm Samandağlılara yapılmış sayılır” dedi.

TBMM’YE DE GİTTİ

HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları 2019’da konuyla ilgili bir soru önergesi verdi. Olayın ‘eşitliğe aykırı’ olduğunu belirten Hatimoğulları o dönemde şöyle demişti:

“Yüzyıllardır mezarlık olarak kullanılan ve tapusu Samandağ Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı’na ait olan alanın yeni imar planında yeşil alan olarak belirtilmesi, Hristiyan cemaatini hem maddi hem de manevi olarak yok saymak anlamına gelmez mi? Ülkenin herhangi bir yerinde yeşil alan statüsünde olan bir yer mezarlık olarak kullanılmakta mıdır? Bu yaklaşım Hristiyan cemaati ‘eşit yurttaş olarak görme’ ilkesine aykırı değil midir?”

(DUVAR)

https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/08/19/samandagda-rum-ortodoks-mezarligini-yesil-alan-yaptilar/