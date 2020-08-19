Lübnan’lı Ermeni 100 vatandaş Ermenistan’a döndü

Beyrut patlamasından etkilenen 21’i çocuk dahil toplam 100 Lübnan’lı Ermeni, 18 Ağustos’ta Yerevan’a taşındı.



Ermenistan Diaspora Başkomiserliği görevlisi Hovhannes Aleksanyan, aynı seferle Suriye ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaşayan bazı Ermenilerin de Ermenistan’a döndüğünü bildirdi.

12 Ağustos’ta Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Lübnan’a insani yardım götüren uçaklarla yaklaşık 100 kişinin Ermenistan’a döndüğünü açıklamıştı.



Hatırlanacağı üzere, 4 Ağustos tarihinde Beyrut limanında yaşanan güçlü patlama, şehri büyük zarar verdi. Patlama sonucu Beyrut’taki Ermeni mahallesi ve Ermenistan’ın Lübnan Büyükelçiliği de önemli derecede zarar gördü.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/08/19/Lübnan-Ermenistan-Suriye/190662