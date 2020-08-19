Kiev’de ABD ve Türk Büyükelçiliklerine asılsız bomba ihbarı yapan Ermenistan vatandaşı gözaltına alındı

Kadir Çurku

Kiev Savcılığı basın servisi tarafından verilen bilgiye göre bir Ermenistan vatandaşı,Kiev’de bulunan ABD ve Türk büyükelçiliklerinde patlayıcı yerleştirildiği yönündeki asılsız ihbarları nedeniyle gözaltına alındı. Kişi 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

Kiev Savcılığı tarafından verilen bilgide “Kiev 3 Nolu yerel savcılık bürosu, 46 yaşındaki Ermenistan vatandaşının, ABD ve Ukrayna’daki Türk büyükelçiliklerinin arazilerine mayın döşendiği yönündeki ihbarı üzerine bir bilgilendirme mesaj yayınlıyoruz.” denildi.

Savcılıkta açıklandığı üzere, 1 Ağustos’ta fail, 102 numaralı hattı kendi cep telefonundan iki kez aradı ve iki büyükelçiliğin bulunduğu araziye mayın döşendiğini ihbar etti. Denetim sırasında, diplomatik misyonların binalarında patlayıcı madde ve herhangi bir cihaz bulunamadı.

Kısa süre sonra polis tarafından ihbarcının kimliği tespit edildi, gözaltına alındı ve altı yıla kadar hapisle karşı karşıya bulunmaktadır.

https://www.ukrhaber.com/blog/kievde-abd-ve-turk-buyukelciliklerine-asilsiz-bomba-ihbari-yapan-ermenistan-vatandasi-gozaltina-alindi/#.Xzztby10fx4