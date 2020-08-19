Fethiye’nin hayalet köyü: Kayaköy

Muğla’da bulunan ve “hayalet köy” olarak anılan Kayaköy, zamana direnen taş evleriyle ilgi çekiyor.

Mikail Sevinç

Geçmişi yüzlerce yıl öncesine dayanan sokaklar ve taş evler…

Muğla’nın Fethiye ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki Kayaköy, mübadele sürecinde Yunanistan’da karşılıklı bir Türk köyü ile yer değiştirdi.

[Fotoğraf: Mikail Sevinç]

Ancak Yunanistan’dan gelen Türkler, burada yaşamayı tercih etmeyince mevcut yerleşim yerleri boş kaldı ve zamanla “hayalet köy” olarak anılmaya başladı.

[Fotoğraf: Mikail Sevinç]

Eşsiz taş yapılara sahip köyde, 2 kilise ve çok sayıda şapel bulunuyor.

Kayaköy Ören Yeri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla “kesin korunacak hassas alan” olarak ilan edildi.

[Fotoğraf: Mikail Sevinç]

Kayaköy, UNESCO tarafından da “Dünya Dostluk ve Barış Köyü” ilan edilmişti.

https://www.trthaber.com/haber/yasam/fethiyenin-hayalet-koyu-kayakoy-509933.html