2016 Azerbaycan-Ermenistan çatışmaları sırasında Türk-İsrail askeri uzmanları Azerbaycan’da ne yapıyordu? – Ermenistan Kamu Radyosu

Serj Sarkisyan, Ermenistan’ın Azerbaycan’da Türk-İsrailli uzmanların varlığına ilişkin inkar edilemez gerçeklere sahip olduğunu kaydetti.

2016 Azerbaycan-Ermenistan çatışmaları sonrası Türkiye, Azerbaycan’ın başlattığı çatışmaları kınamayan tek ülke oldu. Ermenistan Cumhuriyeti’nin üçüncü Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Azerbaycan-Ermenistan savaşı konusuyla ilgili bugünkü basın toplantısında Sputnik Ermenistan’ın Türkiye’nin savaşın serbest bırakılmasındaki olası rolü konusundaki sorusuna yanıt verdi.

“Bu, Türkiye’nin Azerbaycan’a yararlı olanı kayıtsız şartsız kabul ettiği anlamına geliyor. Ancak, eylemlerinin o zamana kadar çok net bir şekilde koordine edildiğini de göz ardı etmiyorum. “Dedi.

Eski cumhurbaşkanı, Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarının arifesinde Türk ve İsrailli askeri uzmanların Azerbaycan’da olduğunu hatırlattı.

“Dört gün boyunca Azerbaycan’da sadece Türkiye’den değil İsrail’den de eğitmenler ve uzmanlar vardı, bu kesin.” Diyen Sarkisyan, Ermenistan’ın bunu kanıtlayan yadsınamaz gerçeklere sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

Ancak üçüncü başkan, Azerbaycan-Ermenistan ayında çatışmaların başlamasından sonra ziyaretinin ne kadar bağlantılı olduğunu söylemekte zorlandı.

Ve Serj Sarkisyan, siyasi bir konu üzerine gelecek basın toplantısında Türkiye’nin mevcut politikası hakkında konuşma sözü verdi.

Ermenistan Kamu Radyosu